Atletico Madrid x Real Madrid La Liga (4-0)

16:55. Grande jogo de Griezamnn, um dos heróis deste «derby». Tiago esteve regular e fiável no meio-campo, Saúl marcou um golo de bandeira, Siqueira batalhou muito e mostrou qualidade técnica, assim como Mandzukic.

90'. Fim da partida, goleada caseira imposta pelo Atletico Madrid, quatro golos sem resposta que humilharam o Real Madrid - Cristiano Ronaldo esteve desaparecido em combate, nunca rasgando a defesa colchonera nem sequer dando um embaraçado ar de sua graça. Benzema ficou em branco e Casillas sofreu às mãos do excelente Atlético do carismático Diego Simeone.

89'. Goooooolooooo do Atletico Madrid!!! Cruzamento de Torres, Mandzukic cabeceia de modo colocado e não dá hipóteses a Casillas!!!

86'. Cartão amarelo para Jesé.

85'. Tremendo ambiente no Calderón, euforia e alegria nas bancadas.

82'. Cartão amarelo para Mandzukic, por tocar com a mão na bola.

81'. Remate potente de ressaca de Illarramendi, defesa espectacular de Moya, para canto.

77'. Substituição na formação do Atletico Madrid: Entra Fernando Torres e sai Griezmann.

73'. Substituição na formação do Real Madrid: Entra Chicharito Hernández e sai Benzema.

71'. Substituição na formação do Atletico Madrid: Entra Raúl Garcia e sai Saúl, lesionado.

69'. Substituição na formação do Real Madrid: Entra Illarramendi e sai Isco.

67'. Gooooooloooooo do Atletico Madrid!!! Griezmann surge a encostar para a baliza depois de Mandzukic colocar de cabeça para o segundo poste!!! Grande passe picado para o avançado, e que belo toque a assistir o francês!!!

60'. Endiabrado, Griezmann esteve, por duas vezes, perto de marcar.

54'. Outro cartão amarelo, agora para o central uruguaio Godín, novamente por acto de protesto.

52'. Incrível: o árbitro desata a mostrar amarelos: o suplente do Atletico Raúl Garcia viu cartão devido a protestos,

50'. Cartão amarelo para Arda Turan, devido a protestos do turco.

46'. Substituição na formação do Atletico Madrid: Entra Jesé Rodríguez e sai Khedira.

Segundo tempo

16:02. Excelente entrada do Atletico Madrid, com dois golos marcados em quatro minutos. Tiago e Saúl marcaram e fizeram a diferença; ascendente total da formação do Atleti sobre o rival Real Madrid, que se apresentou apático e sem concentração defensiva apropriada. Boa partida do extremo Griezmann, do lateral Siqueira e do médio luso Tiago;

Fim do primeiro tempo

45+2'. Fim da primeira parte, 2-0 para o Atletico Madrid, que vence com todo o mérito, golos de Tiago e Saúl.

45. Jogar-se-ão mais dois minutos de compensação no Calderón.

45'. Cartão amarelo para Gabi, por falta sobre Coentrão.

30'. Jogo péssimo do Real Madrid, que não consegue subir com critério e ameaçar com real perigo a baliza de Moya - Cristiano Ronaldo está desaparecido em combate ainda.

29'. Entrada dura de Kroos, cartão amarelo para o médio alemão do Real Madrid.

25. Excelente entrada do Atletico no jogo, muito atrevido a atacar e tremendamente sólido na altura de bloquear o Real e os seus jogadores chave.

18'. Gooooooloooooo do Atletico Madrid!!! Grande jogada individual de Siqueira, furou pela esquerda e centrou para um golaço de bicicleta do Saúl!!!

14'. Goooooolooooo do Atletico Madrid!!! Cruzamento vindo da direita, toque de cabeça para o ressalto, Mandzukic assistiu Tiago e este disparou para golo à entrada da área!!!

10'. Substituição na formação do Atletico Madrid: Entra o jovem Saúl e sai Koke.

9'. Koke está lesionado e terá de sair: dará lugar a Saúl.

1'. Roda a bola no Vicente Calderón, estádio cheio e ambiente festivo para este derby madrileno.

Apito Inicial

14:55. Real Madrid Titulares: Casillas, Nacho, Coentrão, Varane, Kroos, Khedira, Cristiano Ronaldo, Bale, Isco, Benzema

14:55. Atletico Madrid Titulares: Moya, Juanfran, Godín, Miranda, Siqueira, Arda Turan, Tiago, Gabi, Griezmann, Koke, Mandzukic

14:50. Nesta presente temporada, o Atletico Madrid já foi responsável pela precoce eliminação do Real Madrid da Taça do Rei: Fernando Torres brilhou contra os «merengues», bisando na partida da primeira mão.

14:35. Frente a frente estarão, no Vicente Calderón, o campeão espanhol 2013/2014 contra o vencedor da Liga dos Campeões da mesma temporada - o destino ditou que os dois rivais de Madrid se enfrentassem na final da Liga dos Campeões: Diego Godín marcou primeiro mas o Real deu a volta ao marcador, após cabeceamento de Sergio Ramos, terminando com golo de Cristiano Ronaldo (4-1).

14:25. O Atletico contará com Tiago a titular, ao contrário daquilo que vem acontecendo nos alinhamentos iniciais da formação de Diego Simeone - o Atletico Madrid deverá ter em Antoine Griezmann e Arda Turan os transportadores de jogo - na frente permanece a dúvida: Fernando Torres ou Mandzukic?

14:10. O Real Madrid está minado de lesões e não poderá contar com jogador essenciais como Marcelo (castigado), Pepe, Modric, Sergio Ramos e James Rodríguez, todos eles lesionados e incapacitados de defrontar o rival Atletico.

13:55. Cristiano Ronaldo regressa ao onze do Real Madrid, depois de ter cumprido dois jogos de suspensão, por agressão ao jogador do Córdoba, Edimar. Será um grande reforço para o onze do italiano Carlo Ancelotti.

13:40. Prováveis onzes titulares do Atletico Madrid x Real Madrid:

13:35. Grande «derby» madrileno: Atletico Madrid x Real Madrid, jogo da 22ª jornada da Liga BBVA entre o primeiro classificado e o terceiro, Atlético Madrid, actual campeão espanhol.

13:20. Jogo no Vicente Calderón, partidazo da Liga BBVA, o Real Madrid lidera o campeonato com 54 pontos em 21 jornadas; o rival Atletico precisa de vencer para não descolar na luta pelo topo da tabela: a formação de Diego Simeone conta com 47 pontos.