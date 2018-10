Moreirense x FC Porto na Primeira Liga (0-2)

Com esta vitória os dragões ficam provisoriamente a três pontos do Benfica e com mais quatro que o Sporting, e esperam agora pelo desfecho do derby deste domingo para saberem a quem ou se ganham pontos aos dois emblemas da capital. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O segundo tempo foi de fraco futebol valendo apenas o golo apontado por Casemiro, após mais uma assistência de Herrera. Destaque ainda para os regressos de Brahimi e Aboubakar, depois de estarem na CAN.

Triunfo justo e tranquilo do Porto no reduto do Moreirense. A equipa portista controlou as operações e foi melhor durante todo o jogo, com os da casa a nunca serem uma verdadeira ameaça no que toca ao resultado.

FINAL DO JOGO! VITÓRIA DO PORTO SOBRE O MOREIRENSE POR 0-2!

90' Substituição no Porto, saiu Jackson Martinez e entra Aboubakar.

84' Remate de Brahimi e Marafona a defender a soco.

82' Substituição no Porto, saiu Óliver Torres e entra Brahimi.

78' Alteração no Moreirense, saiu Diogo Cunha e entra Lucas Souza.

75' Substituição no Porto, saiu Tello e entra Evandro.

73' Cartão amarelo para Pedro Coronas por agarrar Óliver Torres.

67' Livre directo batido por Tello, mas a bola sair por cima da baliza de Marafona.

61' Remate de Rodrigo Battaglia e Fabiano a ir ao relvado defender.

59' GOOLLLOOO DO PORTO!!! Segunda assistência de Herrera e Casemiro ao segundo poste empurra para o fundo das redes.

54' Quase marca o Porto!!! Grande desmarcação de Jackson Martinez para Tello e este só com Marafona pela frente atira ao lado.

48' Passe de Diogo Cunha a isolar Arsénio, mas Fabiano rápido a sair da baliza chega primeiro que o extremo do Moreirense.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O PORTO!

Os dragões chegaram ao golo pelo suspeito do costume. Jackson Martinez servido por Herrera marcou pela sexta vez ao Moreirense e fez o golo 5000 dos portistas no campeonato. Veremos se na segunda parte os da casa conseguem reagir, ou se o domínio azul e branco continua a prevalecer.

De resto Miguel Leal já foi obrigado a mexer duas vezes na equipa, ambas por lesão, Ramón Cardozo e André Marques deram os seus lugares a Leandro e Elízio.

Primeira parte de total domínio por parte do Porto. A equipa de Lopetegui controla as operações desde cedo, perante um Moreirense que pouco tem incomodado Fabiano.

INTERVALO DO JOGO! O PORTO VENCE O MOREIRENSE POR 0-1!

45' Jogam-se mais dois minutos de compensação.

38' Remate forte de fora da área de Rodrigo Battaglia e Fabiano a sacudir com os punhos.

34' Alteração no Moreirense, saiu André Marques e entra Elízio.

34' Cartão amarelo para Diogo Cunha por derrubar Óliver Torres.

32' Nova contrariedade no Moreirense, agora é André Marques que se lesiona e vai ser substituído.

30' Pontapé de André Marques e a bola passa muito perto da barra de Fabiano.

28' GOOOLLLLOOO DO PORTO!!! Passe de Herrera e Jackson Martinez remata, a bola bate no relvado e passa por cima de Marafona entrando na baliza.

24' Livre batido por João Pedro, mas a bola chega às mãos de Fabiano.

20' Vinte minutos de jogo com maior domínio do Porto, a pressionar alto a equipa do Moreirense que revela grandes dificuldades para conseguir sair do seu meio-campo.

Há pouco no lance de Maicon o central brasileiro ficou a pedir grande penalidade. Na repetição é possível ver um toque do pé direito de Marafona, no pé direito de Maicon.

13' Na resposta em contra-ataque João Pedro atira cruzado, mas a bola sai ligeiramente ao lado do poste.

12' Grande ocasião para o Porto!!! Maicon na cara de Marafona desvia do guarda-redes e depois o remate é tirado por um defesa do Moreirense.

10' Remate de Tello, mas fraco ao lado da baliza.

6' Alteração no Moreirense, saiu Ramón Cardozo e entra Leandro.

4' Confirma-se o pior cenário para a equipa da casa. Ramón Cardozo não está em condições e vai ter de ser substituído.

2' Contrariedade para o Moreirense com Ramón Cardozo a ficar lesionado num lance com Casemiro. O ponta-de-lança é assistido fora do relvado, mas não se afigura fácil o regresso ao jogo.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O MOREIRENSE!

20:12. Entram as equipas no relvado. Meia casa para assistir a este Moreirense x Porto.

20:00. As equipas recolhem aos balneários após o aquecimento, daqui a pouco o início do encontro.

19:45. Os jogadores de Moreirense e Porto entram também para o aquecimento. Noite de muito frio em Moreira de Cónegos.

19:40. Os guarda-redes de ambas as equipas já aquecem no relvado.

19:35. No banco de suplentes do Moreirense vão sentar-se, Gideão, Leandro, João Pedro, Elízio, Patrick, Lucas Souza e Gerso.

19:30. O Moreirense vai alinhar com, Marafona na baliza, a defesa com Pedro Coronas, Anilton, Danielson e André Marques, no meio-campo Djibril, Diogo Cunha e Rodrigo Battaglia, no ataque João Pedro, Ramón Cardozo e Arsénio.

19:25. No banco de suplentes dos dragões vão estar, Helton, Martins Indi, Rúben Neves, Evandro, Quintero, Brahimi e Aboubakar.

19:20. O Porto vai jogar com, Fabiano na baliza, a defesa composta por Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro, no meio-campo Casemiro, Herrera e Óliver Torres e na frente Quaresma, Tello e Jackson Martinez.

19:15. As duas equipas já estão Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, e alguns jogadores de ambos os lados já foram ao relvado ter o primeiro contacto com o palco do jogo.

18:55. Equipas prováveis do Moreirense x Porto:

18:10. O Porto está obrigado a vencer o Moreirense, para poder capitalizar pontualmente com o «derby» entre Sporting e Benfica; Existe a possibilidade dos portistas ficarem a apenas três pontos do líder Benfica (caso este perca em Alvalade XXI); em caso de empate, o Porto ficará, se ganhar ao Moreirense, a quatro pontos dos encarnados.

18:05. «Vai ser uma jornada muito importante porque disputamos três pontos com o Moreirense. Teremos de fazer um grande jogo para poder vencer uma equipa que nos vai colocar muitas dificuldades. O demais não nos interessa», declarou friamente Julen Lopetegui, focando a importância do duelo com o Moreirense e minimizando a importância do Sporting x Benfica de amanhã.

18:00. «O adversário está motivado e porventura no seu momento mais forte, mas estamos preparados para este jogo. Estamos perto da manutenção e queremos alcançá-la o mais depressa possível», afirmou Miguel Leal, técnico do Moreirense, na antevisão da partida de hoje, na qual o FC Porto é total favorito.

17:55. O próximo golo que os portistas apontarem será o 5000 no campeonato. Jackson Martinez já fez o gosto ao pé cinco vezes nos três encontros que disputou contra o Moreirense.

17:50. Na última vez que se defrontaram em Moreira de Cónegos, os portistas venceram por 0-3 na temporada 2012-2013. Fernando e Jackson Martinez com dois golos deram cor ao marcador. De resto desse onze portista restam apenas quatro jogadores, para além do avançado colombiano estão ainda no plantel Helton, Danilo e Alex Sandro.

17:45. As duas equipas já se encontraram por quatro ocasiões em Moreira de Cónegos, a contar para o campeonato. Dois triunfos portistas e dois empates foram os resultados. Será desta que o Moreirense alcança a sua primeira vitória frente aos azuis e brancos?

17:40. Os dragões golearam na última jornada o Paços Ferreira por 5-0, enquanto a equipa liderada por Miguel Leal já não ganha para o campeonato à duas rondas. O último triunfo foi no entanto em casa frente ao Arouca, por 1-0.

17:30. O FC Porto é a equipa com mais golos marcados no campeonato, 47 no total, sendo a segunda defesa menos batida com dez golos, apenas atrás do Benfica que tem oito. Já formação de Moreira de Cónegos conta com 17 remates certeiros na baliza, e é o sexto conjunto com menos golos sofridos, ficando logo atrás do quinteto que segue na frente do campeonato.

17:15. Em vésperas do derby de Alvalade, os dragões procuram vencer para colocarem ainda mais pressão sobre os seus rivais de Lisboa. Do outro lado vai estar o Moreirense, que este ano já tirou pontos ao Sporting e que em caso de vitória sobe ainda que provisoriamente ao sexto lugar da classificação.

17:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Moreirense x FC Porto, referente à 20ª jornada da Primeira Liga. A partida será disputada no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas e terá início às 20:15 horas - siga o minuto a minuto do directo Moreirense x FC Porto, grátis , em Vavel Portugal.