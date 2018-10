Atlético humilha Real Madrid e relança-se na corrida pela La Liga

O Atlético de Madrid ganhou por 4-0 o «derby» de Madrid num jogo muito bem conseguido pela equipa «Colchonera». Os tentos foram marcados por Tiago, Saúl, Griezmann e Mandzukic. Durante o jogo a superioridade do Atlético foi constante e as segundas bolas foram sempre ganhas pelos comandados por Diego Simeone. O treinador após a vitória expressiva acha «(..) continuo a dizer o mesmo. A nossa filosofia é pensar jogo a jogo. Não vou pensar em mais nada além disso, porque poderia desviar-nos do nosso trabalho».

Em termos tácticos, o meio-campo «Colchonero» foi sempre superior, Khedira, Kroos e Isco nunca conseguiram superar Arda Turan, Tiago, Gabi e Koke. Com as devidas repercussões ao nivel do jogo jogado, com o Atlético sempre a ganhar os lances divididos conseguindo em lances de contra ataque criar situações de golo. Este aconteceu logo aos 14 minutos por intermédio do português Tiago, que rematou de fora da área para um tento em que Casillas foi mal batido.

Tiago em destaque, Saúl com golo mágico e Griezmann endiabrado

Antes, aos nove minutos, Koke saiu lesionado, mas o seu subsistuto Saúl marcou aos 18 minutos, de mágica bicicleta e após assistência de Siqueira. Depois com o intervalo esperava-se uma reação por parte do Real, mas o que aconteceu foi mais do mesmo com o Atlético sempre a ser superior e a quantificar essa superioridade através de Griezmann aos 67, assistido por Saúl, que pouco tempo depois também saiu lesionado.

Por fim aos 89 minutos o croata Mario Mandzukic selou a goleada no vibrante Vicente Calderón. Destaque para Tiago, que foi dos melhores dentro de campo, confirmando que é um dos melhores médios do mundo, agora numa fase em que Simeone o coloca como componente mais defensiva do meio-campo e por vezes até se torna um terceiro central. Sobre a vitória disse: «Foi muito importante ganhar, temos de seguir nesta dinâmica. Estivemos em cima deles desde o início e tudo correu bem».

Desilusão «merengue» após catástrofe

Quanto ao Real Madrid, nunca se consegui encontrar e Cristiano Ronaldo fez uma exibição mediocre, ao nivel de toda a formação. Depois do jogo Benzema comentou: «Foi um mau jogo, o Atlético fez uma grande partida». Sobre a partida, Cristiano Ronaldo afirmou: «O Real Madrid não pode perder por 4-0 contra nenhuma equipa. Faltou tudo, vontade e atitude. A equipa não estava fresca mentalmente e nem fisicamente...mas não vamos procurar desculpas, o erro já está feito».