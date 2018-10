Sporting x Benfica: Slimani fora do «derby»

Dúvidas dissipadas: Islam Slimani não está apto para defrontar o Benfica e será baixa de vulto no Sporting. O ponta-de-lança argelino está lesionado e nem sequer integrou a convocatória de Marco Silva para o jogo de amanhã, contra o rival e líder do campeonato, Benfica.

O jogador, que esteve ao serviço da Argélia na CAN, chegou no início da semana a Portugal mas não apresentou positivos desenvolvimentos no cômputo físico, o que obriga o Sporting a atacar o jogo de Domingo com Fredy Montero e Tanaka.