VAVEL: «Derby» Sporting x Benfica com cobertura total

A poucas horas do grande e eterno «derby» de Lisboa, entre Sporting e Benfica, Vavel Portugal traz até si um detalhado, intensivo e pormenorizado plano de acompanhamento do grande duelo, com uma gama de artigos que lhe providencia informação essencial sobre as formações, seus enquadramentos, estratégias, planos tácticos, antecedentes históricos e curiosidades relacionadas com os «derbies» entre Leões e Águias. Clique nas nas imagens para ler os artigos.

Duelo táctico e estratégias de Sporting e Benfica

Conheça as formas de jogar de Sporting e Benfica, desde o esqueleto táctico, passando pelas dinâmicas colectivas, movimentações, estratégias implementadas e jogadores-chave que poderão desempenhar papéis cruciais na partida. / Por Bruno Falcão Cardoso

Combate a meio-campo em análise

Saiba, detalhadamente, como actuam os meio-campos de ambas as formações, como se edificam dentro de campo e de que modo tentam controlar as operações da partida através dos seus membros constituintes. / Por Francisco Dias

Sporting 1-0 Benfica: último triunfo do Leão

Leia a narrativa que recorda o último triunfo do Sporting sobre o rival eterno Benfica, no contexto do campeonato português, num artigo que relembra a história recente e refresca a memória da esperançada massa adepta leonina. / Por Augusto Cabrita

Uma década e apenas 5 vitórias leoninas

Olhe para trás no tempo, passando pelas memórias da última década no capítulo dos grandes «derbies» da capital, contabilizando os triunfos benfiquistas, em maior número, e relembrando as cinco vitórias do Leão na Liga. / Por Pedro Correia

Defesa jovem contra muralha experiente

Leia a explanação criteriosa sobre ambas as defesas e saiba os contrastes que as separam, assim como o tipo de jogadores que as compõem e as diferentes bagagens profissionais que cada um dos atletas traz para o grande «derby». / Por Tiago Labreca

Marco Silva - Jorge Jesus

Tome nota do enquadramento profissional dos dois treinadores do «derby», Marco Silva e Jorge Jesus, conheça o percurso de ambos e saiba como a juventude inquieta de Marco Silva poderá chocar com a altiva experiência do reputado Jorge Jesus. / Por Fábia Cortinhas

Os grandes goleadores do novo Alvalade XXI

Recorde as partidas que tiveram como palco o novo Estádio Alvalade XXI, e, desde 2004 adiante, faça um passeio pela linha da memória futebolística nacional, conhecendo, pelo caminho, os grandes goleadores dos «derbies» jogados em Alvalade XXI. / Por Bruno Falcão Cardoso

Slimani: regresso da CAN e esperança para o «derby»

Matador abnegado, ponta-de-lança de combate, serão esses os requisitos para o Sporting furar a defesa encarnada? Leia aqui sobre a importância de Islam Slimani e de que forma pode o argelino ajudar o Leão e sair vitorioso do «derby». / Por Rodolfo Reis

Cérebros ofensivos: Nani - Gaitán

Nani de um lado da barricada, Nico Gaitán do outro: dois jogadores excepcionais que partem das faixas laterais mas podem aniquilar qualquer defesa em qualquer metro quadrado do terreno de jogo; leia sobre suas qualidades e saibam como poderão eles desequilibrar. / Por Tiago Pratas