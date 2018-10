Derby Sporting x Benfica na Primeira Liga 2015 (1-1)

22:16. O melhor do derby ficou guardado para o fim: golo de Jefferson e depois empate de Jardel, a segundos do fim da partida, quando nas bancadas já se ouviam salvas leoninas e cânticos de «olés». Os jogadores do Benfica festejaram no fim do jogo a obtenção do empate; o Porto fica agora a quatro pontos do Benfica.

22:07. Destaque para as grandes exibições de Maxi e Samaris, pela banda do Benfica, e de Jefferson e William Carvalho pela banda do Sporting. Rui Patrício não realizou qualquer defesa, dado o fraquíssimo caudal encarnado. Jogo de poucos lances de golo com 10 minutos finais plenos de emoção.

22:02. Final de loucos em Alvalade: golo de Jefferson aos 87 minutos e, seis minutos depois, golo inesperado do herói Jardel, empatando a contenda e gelando o estádio leonino, numa altura em que ninguém esperava o empate do Benfica, que pouco demonstrou durnte esta partida. O Sporting atacou mais e controlou a posse de bola perante um Benfica encolhido e desligado. Valeu a competência defensiva de ambas as equipas durante a maioria dos minutos da partida, já que existiram poucas oportunidades de golo.

Apito final

90+4'. Apito final, 1-1 com um golo de Jardel a anular, ao cair do pano, o tento de Jefferson.

90+3'. Goooooolooooo do Benfica!!! Na confusão, Jardel remata de forma potente após lançamento de Maxi e gela por completo o estádio de Alvalade!!!

90+2'. Substituição na formação do Sporting: Entra Capel e sai Nani.

90+2'. Substituição na formação do Benfica: Entra Derley e sai Samaris.

89'. Substituição na formação do Sporting: Entra Tanaka e sai Montero.

89'. Substituição na formação do Benfica: Entra Pizzi e sai André Almeida.

88'. Cartão amarelo para Jefferson.

88'. Estádio de Alvalade totalmente ao rubro, festa leonino, golo do lateral Jefferson após erro grave de Samaris.

87'. Gooooooloooooo do Sporting!!! Jefferson na recarga após remate do isolado João Mário e defesa de Artur, que mais não podia fazer!!!

84'. Falta de Samaris sobre Mané, cartão amarelo para o grego.

80'. Primeiro canto para o Benfica neste jogo.

78'. Artur é de novo assistido no relvado.

78'. Substituição na formação do Sporting: Entra Mané e sai Carrillo.

75'. Remate de Montero e defesa sólida de Artur...bola traiçoeira, rematada sem ângulo.

71'. Bola alta, Carrillo cabeceia para golo mas Artur voa e defende com uma palmada espectacular! Que grandiosa defesa!

70'. Artur é assistido pela equipa médica.

67'. Talisca desarmado de forma limpa por William, dentro da área.

66'. Outro remate desastrado do Benfica, agora foi Jonas - péssimo este Benfica em termos ofensivos.

66'. Remate desastrado de Salvio, fraco jogo atacante do argentino.

64'. Substituição na formação do Benfica: Entra Talisca e sai Ola John.

62'. Carrillo vê cartão amarelo por protestos.

61'. Talisca aquece e vai entrar.

58'. Jonas assistiu Lima mas Oliveira marcou bem o avançado e limpou o lance de ataque do Benfica.

57'. Tobias vai ao chão e limpa o lance para fora, desarmando Salvio.

56'. Montero marca mas a bola é esbatida pela muralha defensiva do Benfica.

54'. Falta de Maxi sobre João Mário, mesmo à entrada da área, cartão amarelo para Maxi, livre perigoso.

52'. Centro venenoso de Cédric, Artur voa e rouba o golo à cabeça de João Mário!

50'. Lado esquerdo do Benfica em défice técnico, sem capacidade para trocar a bola.

49'. Jefferson centra e Artur sobre para agarrar com estilo.

46'. Volta-se a jogar em Alvalade, segue jogo o Benfica.

Segundo tempo

21:01. Sporting a jogar mais no meio-campo contrário, tentando aproveitar a superioridade numérica no meio-campo, e o Benfica apostado em lançar bolas nas costas leoninas na tentativa de explorar as alas. Maior domínio do Sporting, mas sem grande perigosidade; o Benfica tem estado na defensiva, e não tem sido capaz de ligar jogadas de ataque, sequer reter a posse de bola para pensar o jogo ofensivo.

45'. Intervalo

44'. Luisão cede canto, nas alturas, após canto de Nani.

42'. Lima combinou com Jonas mas a bola acabou morta, nas mãos de Patrício.

36'. André Almeida leu na perfeição o jogo e cobriu o centrais, cortando um lance perigoso de Nani...grande atenção de Almeida.

33'. Maxi mostra extrema atenção defensiva, fechando bem por dentro em todos os lances.

32'. Pressiona o Sporting, recua o Benfica, maior volume de posse de bola para os Leões.

28'. Parece estar recuperado Jardel, regressando ao jogo.

27'. Jardel cai no relvado, lesionado no pulso, parece ser grave: Lisandro aquece no banco.

24'. Excelente corte de Nani, perto da linha, inviabilizando a jogada perigosa de Salvio.

19'. Remate de Montero, sem ângulo, defende com facilidade Artur.

18'. Artur aos papéis e Jardel a cortar de cabeça na pequena área, bela intervenção do central brasileiro.

17'. Jonas está deitado no relvado, visivelmente dorido devido a um duelo aéreo.

15'. Carrillo rouba a bola a Eliseu mas depois não consegue dominar o esférico...atenção aos descuidos de Eliseu...

13'. Ola John voltou a falhar na hora de decidir, centrando de forma deficiente.

10'. Ola John ainda não entrou na partida e tem demonstrado indecisões permanentes.

8'. Bom passe diagonal de Jonas, Salvio fugiu e rematou, mas a bola foi interceptada por Tobias.

7'. Grande de corte Samaris sobre Nani, excelente roubo de bola.

4'. Ambas as equipas tentam colocar passes longos nas costas das defesas, tentando explorar o espaço.

2'. Jardel faz um corte imperial impedindo que João Mario causasse calafrio grave na defesa encarnada...grande passe de Jefferson.

1'. Sai o Sporting com a bola, festa total, segue o derby Sporting x Benfica!

Apito inicial

19:57. Entram as duas formações no palco de Alvalade.

19:50. Ambiente festivo, cânticos, emoção e um estádio cheio para apreciar o eterno Sporting x Benfica. As equipas estarão prestes a entrar no relvado de Alvalade XXI. Benfica sem Gaitán nem Júlio César, e com Talisca no banco - André Almeida a titular; no Sporting, nenhuma alteração de última hora, apenas a ausência de Slimani.

19:31. Talisca fica no banco e dá lugar a André Almeida, de modo a compensar de modo mais consistente o meio-campo.

19:30. Formação titular do Benfica: Artur, Luisão, Jardel, Maxi Pereira, Eliseu, Samaris, André Almeida, Ola John, Salvio, Lima, Jonas

19:28. Talisca não foi ainda vislumbrado nos aquecimentos: aparentemente Talisca não será titular, e, poderá lugar ou a Pizzi ou a André Almeida, havendo até hipótese de Cristante ser titular.

19:20. Formação titular do Sporting: Rui Patrício, Cédric, Jefferson, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo, William Carvalho, Adrien, Nani, João Mário, Carrilo, Montero

18:50. «Quem não queria estar na posição do Benfica, líder do Campeonato à 20.ª jornada com seis pontos de avanço sobre o segundo classificado? Mais confiança do que isto só se tivesse nove, dez ou onze pontos. É um factor que nos dá imensa confiança para este jogo. Aconteça o que acontecer, vamos estar sempre em primeiro e em melhor posição», declarou Jorge Jesus na antevisão da partida.

18:30. «Caros Sportinguistas, hoje é dia de derby, e este ano até coincide com o dia do meu aniversário. Faremos tudo para conseguir a vitória neste importante jogo» anunciou o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que ontem decretou oficialmente o fim do «blackout», que começou no fim do mês de Dezembro.

18:15. A Polícia de Segurança Pública anunciou que este será, com alta probabilidade, o derby com maior assistência da História do novo estádio Alvalade XXI. As estimativas iniciais apontam para uma lotação de 47 mil pessoas no Sporting x Benfica, mas os números poderão chegar aos 48 ou 49 mil espectadores.

17:45. Quando recordamos os derbies entre Sporting e Benfica recordamos obrigatoriamente dois resultados memoráveis plenos de golos e emoção: o 3-6 histórico do Benfica (1993/1994) sobre o rival Sporting, em Alvalade, e o grandioso 7-1 a favor dos Leões (1986/1987). João Vieira Pinto brilhou no 3-6 e Manuel Fernandes espalhou magia na goleada de 7-1.

17:15. Foram jogados até agora 80 partidas Sporting x Benfica para o campeonato nacional, no reduto do Leão: O Benfica venceu por 30 vezes e o Sporting conseguiu 32 vitórias caseiras; foram registados 18 empates entre os dois rivais lisboetas. Nos últimos 20 anos os jogos com mais golos foram o 3-2 a favor do Sporting (na época 2008/2009) e 1-4 a favor do Benfica (época 1997/1998).

17:00. É já um dado adquirido: Gaitán abandonou o centro de estágios do Benfica e será certa a sua ausência no grande clássico Sporting x Benfica. O extremo criativo do Benfica irá desfalcar, como VAVEL já previra no arranque da semana, a equipa de Jorge Jesus. Gaitán junta-se ao lesionado Júlio César. Ola John continuará no lugar de Gaitán e Artur tomará o lugar do internacional brasileiro.

16:50. Na última deslocação do Benfica a Alvalade XXI (na Liga), o resultado verificado foi um empate, ocorrida na temporada 2013/2014. O Sporting de Leonardo Jardim recebeu o Benfica e marcou primeiro, por intermédio de Fredy Montero; o Benfica respondeu na segunda parte com um golo do sérvio Lazar Markovic, após grande jogada individual.

16:35. Estarão frente a frente duas defesas bastante diferentes, principalmente no panorama da experiência: o Sporting apresenta-se com dois defesas centrais inexperientes, Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo, enquanto o Benfica joga com dois centrais experientes, Jardel e Luisão. Tobias e Oliveira farão a estreia em derbies, enquanto que no Benfica todos os jogadores (titulares habituais) já defrontaram o Sporting, à excepção de Samaris e do experiente Jonas.

16:20. Onzes prováveis do Sporting x Benfica:

15:55. Desde que existe o Estádio Alvalade XXI, portanto, há uma década, Oscar Cardozo e Liédson são os melhores marcadores da História do derby lisboeta Sporting x Benfica, tendo apenas em conta as partidas em Alvalade XXI, em jogos do campeonato: Cardozo e Liédson marcaram ambos cinco golos; Simão Sabrosa marcou dois, tal como o holandês Wolfswinkel.

15:30. Na última década o Sporting venceu quatro partidas em jogos da Liga contra o rival Benfica, e o Benfica venceu exactamente o mesmo número de derbies - em Alvalade. A última vez que o Benfica venceu o Sporting (na Liga) em Alvalade foi na temporada 2012/2013, por 1-3, com um hat-trick do paraguaio Oscar Cardozo contra um golo leonino de Ricky van Wolfswinkel. O Benfica manterá 7 desses jogadores no onze de hoje.

15:10. A última vitória do Sporting sobre o Benfica (no campeonato) aconteceu precisamente no Estádio Alvalade XXI, devido a um golo solitário do holandês Wolfswinkel, de grande penalidade, cometida por Luisão. O jogo da temporada 2011/2012 terminou com triunfo leonino, sob o comando técnico de Sá Pinto. Do onze titular do Sporting resiste apenas Rui Patrício (Carrillo saiu do banco).

15:00. As grandes ausências deste Sporting x Benfica serão Islam Slimani e Júlio César; Gaitán, em dúvida devido a lesão, também deverá falhar a partida de hoje. Caso se confirme a lesão do argentino do Benfica, o Sporting x Benfica ficará sem os intérpretes que marcaram os golos do empate 1-1 da primeira volta, na Luz. Jonathan Silva também irá falhar o derby, por estar a cumprir castigo.

14:45. O Sporting ainda não perdeu nenhuma partida contra os seus rivais nesta temporada 2014/2015: os Leões já jogaram por três vezes contra os rivais e nunca saíram perdedores. Empatou na Luz como o Benfica (1-1), empatou com o FC Porto no Estádio Alvalade XXI e venceu, de modo claro, os portistas na Taça de Portugal (1-3). O Benfica jogou por duas vezes com os rivais e também não perdeu: empatou com o Sporting e venceu no Dragão o Porto por 0-2.

14:30. O Benfica apenas perdeu um jogo nesta Liga NOS desde o dia 31 de Outubro de 2014, altura em que voltou às vitórias (contra o Rio Ave). Desde essa vitória, os encarnados apenas cederam pontos em Paços de Ferreira - e, desde o dia 9 de Novembro até ao dia de hoje, o Benfica não sofreu nenhum golo de bola corrida e apenas sofreu um tento, marcado de grande penalidade (por Sérgio Oliveira). O último golo de bola corrida foi marcado pelo Nacional.

14:15. O Benfica é a melhor defesa do campeonato, com apenas 8 golos sofridos em 19 partidas; de referir que as Águias apenas sofreram um golo na Luz nesta edição da Liga, e a equipa que apontou esse golo foi precisamente o rival Sporting, na partida da 3ª jornada, que terminou empatada 1-1, com golos de Nico Gaitán e de Islam Slimani, após erro grave do guarda-redes Artur Moraes.

14:00. O Sporting atravessa uma excelente fase na Liga NOS, pois vem de uma série de seis jogos sempre a vencer: desde a vitória forasteira contra o Nacional (0-1) o Sporting não mais cedeu pontos. Na jornada passada, o Sporting arrancou uma competente vitória contra o Arouca (1-3) com golos de Fredy Montero, Carrillo e Tobias Figueiredo. O Benfica vem de um confortável 3-0 caseiro sobre o Boavista, com golos de Jonas, Lima e Maxi.

13:45. O Benfica perdeu as suas partidas na Liga sempre que se deslocou ao redutos dos adversários: derrota contra o SC Braga (2-1) e segunda derrota contra o Paços de Ferreira (1-0) na jornada 18. Já o Sporting é conhecido pelos pontos perdidos precisamente em partidas jogadas em Alvalade XXI: quatro empates cedidos em casa (contra Belenenses, FC Porto, Moreirense e Paços de Ferreira) significam oito pontos perdidos pelo Sporting em Alvalade.

13:30. O Benfica desloca-se ao reduto de Alvalade XXI na condição de líder destacado e isolado; os encarnados somam 49 pontos enquanto que o rival Sporting segue na terceira classificação da tabela, com 42 pontos. O Benfica perdeu duas partidas nesta presente Liga NOS, enquanto o Sporting é a formação com menos derrotas no campeonato: perdeu apenas por uma vez (fora, em Guimarães, por 3-0).

13:15. Seja bem-vindo à completa e detalhada transmissão do grande e eterno derby Sporting x Benfica, jogo histórico que irá dar emoção ao campeonato. Nesta 20ª jornada da Liga NOS, siga o minuto a minuto do Sporting x Benfica, em Alvalade, , com Vavel Portugal.