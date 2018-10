Presidente decreta: «Blackout» leonino chega ao fim

Foi no dia 22 de dezembro de 2014 que Bruno de Carvalho decretou o «blackout» leonino, um período de silêncio do clube para com os órgãos da comunicação social e, desde então, o Sporting apenas tem cumprido as suas obrigações de conferência de imprensa. O «blackout» surgia num período especialmente tenso no seio do Sporting, onde uma tensão clara entre o presidente e o treinador do clube pairava, saindo inclusivamente variadas notícias a anunciar o despedimento de Marco Silva. Este sábado, contudo, o presidente voltou a falar e anunciou o fim deste período de silêncio após cerca de um mês e meio, garantindo que Marco Silva nunca foi despedido.

Em conferência de imprensa, o dirigente dos leões afirmou a necessidade que surgiu de efetuar uma «reflexão intensa e sem interferência do exterior» declarando que «face ao enorme ruído que existia em torno da vida interna da nossa instituição foi necessário manter uma fase de maior reserva». Nessa fase, diz Bruno de Carvalho, foi “necessária capacidade de pensar, reorganizar e agir”, coisa que o clube fez e resultou na ultrapassagem deste momento, assim como das “restrições à comunicação social”. Escolhendo a véspera do «derby» para falar, o dirigente referiu a importância do momento, visto ser um «jogo especial» onde «todos os resultados são possíveis».

O presidente aproveitou ainda para se manifestar relativamente às notícias que anunciavam um possível despedimento de Marco Silva: «Contrariamente ao que foi por alguns veiculado, o treinador Marco Silva nunca foi despedido. Repito, nunca foi despedido do Sporting Clube de Portugal. Foi mesmo com bastante espanto que tomámos conhecimento das inúmeras notícias que deram eco ao mesmo».