Serie A: Juventus vence AC Milan

A formação de Massimiliano Allegri venceu este sábado o AC Milan por 3-1. Neste jogo histórico, a Juventus mostrou uma clara superioridade em relação ao seu adversário, conseguindo mais posse de bola e efetuando mais remates e ataques, controlando assim o jogo.

Aos 14 minutos deu-se o primeiro golo para os da casa, após grande passe de Morata para Tévez que se desmarcou e, isolado, correu até à grande área do Milan, só precisando de encostar para o fundo das redes. Ao minuto 28 a equipa de Inzaghi igualou o marcador, quando Cerci bateu um pontapé de canto e Antonelli desviou de cabeça para golo.

Na jogada seguinte, depois de uma troca de bola no meio campo do AC Milan, Tévez faz um passe para a desmarcação de Morata e este marca golo, mas foi assinalado o fora-de-jogo. O empate durou pouco tempo. Três minutos depois do golo do Milan, na marcação de um pontapé de canto, Diego López socou a bola e, na recarga, Tévez faz um passe para Bonnuci, que na cara do guarda-redes não falhou e marcou golo.

Depois do intervalo, as duas equipas estavam mais pressionantes e houve mais oportunidades de golo para ambas as partes. No entanto, foi a Juventus que voltou a marcar ao minuto 65, depois de um grande remate fora de área de Marchisio que foi ao poste, e na recarga Morata marcou golo.

Assim, a Juventus somou 53 pontos e mantém-se em 1º lugar na Série A, tendo (provisóriamente) mais 10 que o segundo classificado, a Roma, e mais 24 pontos que o AC Milan, que desceu para 10º lugar.