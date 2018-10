Após humilhação no Caldéron: festa de Cristiano Ronaldo irrita adeptos

Após a derrota estrondosa no «derby» madrileno, Cristiano Ronaldo festejou os seus 30 anos. Os adeptos do Real Madrid não ficaram satisfeitos com esta festa. Na equipa há elementos com más relações isso é sabido, mas fora do balneário as relações também estão agora alteradas, devido ao comportamento pós-«derby», onde o Real foi humilhado pelo rival Atleti.

Esta tarde, na cidade desportiva do clube, concentraram-se muitos adeptos com tarjas em que diziam «vuestra risa, nuestra verguenza», que pode ser traduzido como, «o vosso sorriso, a nossa vergonha».

No sábado à noite e depois de sofrer uma goleada por 4-0, Cristiano Ronaldo não se coibiu de dar uma festa com vários jogadores do plantel para festejar o seu aniversário. A confraternização contou com a presença do cantor colombiano Kevin Roldán e de jogadores como Pepe, Fábio Coentrão, Modric, Marcelo e Keylor Navas. O evento teve cerca de 150 convidados.