'Cha cha cha' de saída: Jackson avisa que sai do Porto «no Verão»

A certeza demonstrada parece não indicar outro caminho que não o da saída: Jackson Martínez, capitão do FC Porto e grande goleador da formação da Invicta, avisou, numa entrevista a um órgão desportivo colombiano, que não continuará no Porto após o Verão futuro. O avançado completo confessou ao «El Espectador» que irá mudar de ares no final da temporada.

«Estou certo de que a minha saída vai acontecer no próximo verão. No FC Porto os jogadores adquirem experiência e valorizam-se. Este clube deu-me a possibilidade de jogar num futebol dinâmico e táctico, e agradeço-lhe por isso», afirmou o internacional colombiano de 28 anos, que ainda assim garantiu trabalho contínuo pleno de profissionalismo: «Agora, só penso em defender esta camisola com todo o profissionalismo», assegurou.

Apesar da certeza das suas afirmações, Jackson não revelou o destino da sua próxima aventura futebolística: «(...) nem eu sei quem são os clubes que perguntam por mim, porque peço ao meu representante para que não fale dessas possibilidades, pois preciso de concentrar-me no FC Porto», atestou, deixando em aberto o seu futuro - certo parece ser a sua saída do reino do Dragão.

O jogador, relembre-se, renovou o vínculo contratual (35 milhões de euros de cláusula de rescisão) com o Porto no passado Verão, afastando cenários de saída; terá, no entanto, ficado acordada a saída de Jackson Martínez no final da presente temporada. Rumores correm sobre o mau-estar vivido no seio da direcção portista devido ao conteúdo da entrevista de Jackson.