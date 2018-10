Everton cai no final: Chelsea triunfa aos 89 minutos

O jogo perdurou num nulo equilibrado onde o domínio do Chelsea esbarrou na laboriosa muralha defensiva do Everton. Com um estádio de Stamford Bridge à espera de um golo que pudesse aliviar os espíritos «blues», foi o médio brasileiro Willian a colocar um ponto final na igualdade, a um minuto do fim do ponto final do jogo.

À passagem da vigésima quinta jornada da Premier League, o Chelsea de José Mourinho recebeu o Everton de Roberto Martínez e, após um duro combate físico feito de duelos tácticos agressivos, a vitória acabou por sorrir à equipa da casa, que esteve sempre mais perto de inaugurar o marcador. Aos 89 minutos, Willian correspondeu com acerto a um cruzamento fatal, indefensável para Tim Howard.

Com o contratado Cuadrado em campo e com Matic a controlar o miolo «blue», o Chelsea garantiu com suor um triunfo que alimenta a liderança da tabela classificativa: o Chelsea lidera confortavelmente, com 59 pontos contra 52 do perseguidor mais pertinente, o Manchester City, que voltara a perder terreno para o topo (na jornada 24). Destaque justo para os «Saints», que agarram-se com unhas e dentes à quarta colocação da liga inglesa, com 45 pontos.

Perto do Southampton está o Manchester United, ainda a braços com uma temporada instável e à mercê de exibições inconvincentes. Os «red devils» seguem em terceiro lugar com 46 pontos na tabela, à frente do Arsenal e do Tottenham (os «Spurs» perderam por 3-2 contra o Liverpool).