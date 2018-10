Marussia enigmática anuncia regresso às pistas

A Marussia, agora sob a designação Manor F1 Team, poderá afinal estar de volta à F1 e alinhar já em Melbourne, no primeiro GP da temporada de 2015. Ainda sem declarações oficiais e sem grandes explicações, a equipa publicou duas imagens na sua página oficial de Facebook que permitem adivinhar o seu regresso à competição.

Na primeira, publicada cerca das 11h da manhã (hora portuguesa), a equipa alertava os fãs simplesmente com a mensagem "Get Ready". Poucos minutos depois, colocava uma segunda imagem, preenchida com os nomes dos países que constam do calendário mundial da F1 para 2015. Em nenhuma havia referências aos nomes Manor ou Marussia, nem qualquer informação adicional.

Esperando-se anúncios para breve, resta ainda desfazer a dúvida sobre se a Manor alinhará afinal com o seu monolugar de 2014 alterado (recorde-se que o Grupo de Estratégia da F1 vetara recentamente a utilização do monolugar 2014 fora dos regulamentos) ou se a equipa terá tempo, no mês que resta para o início da temporada, para apresentar uma versão funcional, ainda que primária, do seu monolugar de 2015.