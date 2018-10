FC Porto: Casemiro volta a Madrid no final da época

Sai Khedira, volta Casemiro

Carlo Ancelotti parece não ter dúvidas quanto à intenção de fazer regressar o internacional brasileiro ao clube detentor do seu passe. O jovem jogador canarinho foi emprestado ao FC Porto, num contrato que contemplava uma época de dragão ao peito, e ao que parece, o vínculo com os dragões não irá ser prolongado.

Corre aliás o rumor, de que antes da contratação de Lucas Silva, e caso a mesma falhasse, Ancelotti queria antecipar o regresso do jogador para este mercado de Inverno. Sami Khedira parece ter os dias contados no Real Madrid, fruto das lesões que o vêm condicionando nas duas últimas épocas e também do fraco nível exibicional apresentado, sempre que chamado a jogo.

O médio-defensivo Casemiro, por sua vez, tem sido pedra basilar no Porto de Julen Lopetegui, que aos poucos começa a encontrar estabilidade no seu jogo. Assim, o treinador do clube da invicta parece também ter sido importante neste desfecho, após ter vincado de forma assertiva a sua vontade de manter Casemiro até final da época.