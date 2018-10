Barcelona muda o seu meio-campo

O Barcelona mudou completamente o seu meio-campo no jogo da Taça do Rei contra o Villarreal que venceu por 3-1. No jogo da Liga BBVA, contra o Athetic, jogaram Sergio Busquets, Xavi e Rakitic e na primeira mão da Taça, o treinador Luis Enrique decidiu jogar com Mascherano, Iniesta e Rafinha.

O treinador do Barça, sobre as mudanças, fez as seguintes considerações: «Estivemos bem durante toda a temporada. Talvez agora estejamos melhores ainda. Podemos melhorar em todos os aspectos do jogo. Para isso fizemos rotações».