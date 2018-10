Porto recebe Vitória: Motivação para o que resta da perseguição

Depois do empate do Benfica no reduto do Sporting (1-1), a luta pelo título nacional ficou ligeiramente mais interessante e incerta: o Porto viu a distância para o líder Benfica encurtar-se, de seis para quatro pontos, pequeno percalço encarnado que veio dar mais sal e pimenta à corrida pelo campeonato. O Porto esteve a segundos de uma diferença de três pontos, mas Jardel, «in extremis», atenuou as perdas benfiquistas.

Menor distância, maior motivação

Ainda assim, o ligeiro percalço encarnado foi vital para as aspirações do FC Porto à conquista do campeonato: a vitória forasteira no «derby» de Alvalade teria iluminado ainda mais a caminhada do Benfica, candeia que segue na frente e que ilumina de modo isolado. O empate permitiu ao Porto encostar-se ao líder, que agora alimenta ainda mais esperanças na perseguição do rival. Os dragões jogarão cada partida com o fervor de quem reza por mais um deslize vermelho, semelhante ao ocorrido na Mata Real.

Mas para que a perseguição ao Benfica possa ser eficaz, o Porto não poderá incorrer nos mesmo erros: derrotas como a da deslocação aos Barreiros estão fora da equação, sob pena da distância aumentar e das hipóteses da consagração ficarem totalmente hipotecadas. Hoje, na recepção ao Vitória de Guimarães, o Dragão promete entrar com fogo na venta, preparado para subjugar o conjunto vimaranense - na primeira volta, nada disso aconteceu. Os «Conquistadores» adormeceram o Dragão e guardaram um 1-1 proveitoso para os seus intentos.

Vitória de Guimarães em período de pouco fulgor

O FC Porto perdeu 5 pontos em casa nesta presente temporada, tendo registado um empate a zeros contra o Boavista e uma derrota contra o Benfica, fruto de um bis de Lima que congelou o Dragão. Apesar do bom campeonato até agora realizado, o Vitória de Guimarães vem de uma senda negativa, claramente reflexo de uma fase de menor fulgor. Nos últimos 9 jogos, os vimaranenses apenas venceram dois; há três jornadas que os pupilos de Rui Vitória não conhecem a alegria da vitória.

Hernâni agora de azul e branco

Sem poder contar com o lesionado Adrián, Julen Lopetegui repetiu a convocatória anterior. Yacine Brahimi, retornado da CAN, será opção para o treinador basco e deverá mesmo figurar no onze principal, provavelmente no lugar de Quaresma. Na frente de ataque estará o homem-golo do Dragão, líder dos goleadores da Liga, Jackson Martínez. Nos convocados do FC Porto está também Hernâni, antigo extremo vimaranense, contratado em Janeiro pelos portistas - o atleta poderá. pela primeira vez, defrontar a equipa que o levou até aos palcos da Primeira Liga.

Sami, Otávio e Ivo Rodrigues podem entrar nas contas de Vitória

A lista de convocados do Vitória de Guimarães ainda não foi divulgada mas as probabilidades do trio portista integrar as escolhas de Rui Vitória são elevadas. Sami, Otávio e Ivo Rodrigues reforçaram, por empréstimo, o Vitória, alargando o leque de opções na frente de ataque. O médio cerebral André André será a grande baixa do Vitória - o médio cumprirá castigo.

Onzes prováveis do FC Porto x Vitória Guimarães