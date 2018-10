A notícia é dada em primeira mão pelo diário desportivo «A Bola»: o médio uruguaio Jean Barrientos, do Vitória de Guimarães, vai rescindir com o clube vimaranense e assinar com o clube da capital polaca, Wisla Cracóvia.

A saída do jogador, de 24 anos, parece já ser um dado confirmado - o médio ofensivo chegou à cidade de Guimarães na temporada 2011/2012 e gozou de protagonismo titular até à última temporada, tendo caído para a formação B na época actual (9 jogos realizados na Segunda Liga).