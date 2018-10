Champions: Pellegrini perspectiva o embate com o Barcelona

Manuel Pellegrini, treinador do Manchester City, analisou o próximo embate com o Barcelona, no contexto da Liga dos Campeões. A primeira mão, que se disputará na cidade de Manchester, será apenas no dia 24 mas já desperta interesse nos meios de comunicação internacionais.

O chileno falou assim do momento de forma dos catalães: «Uma equipa como o Barça vai sempre recuperar a boa forma, faz três semanas Messi e a equipa eram um desastre, o Real Madrid era líder destacado, havia problemas com o presidente... e num mês tudo deu uma volta», declarou o técnico da formação que ocupa o segundo lugar da Premier League.

Um dos principais jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões em que o Barcelona será favorito, mas jogadores letais como Aguero ou David Silva poderão fazer a diferença a favor dos «Citizens». «Tenho a sensação de que no futebol nunca se sabe o que vai passar», concluiu.