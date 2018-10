Bundesliga: Bayern aniquila o Hamburgo com goleada atómica

Tarde de futebol imparável e oito golos para encher a barriga dos adeptos do Bayern - os bávaros de Pep Guardiola trucidaram de modo devastador o Hamburgo no palco do Allianz Arena, e assim mantiveram, na luta da Bundesliga, a distância confortável de oito pontos sobre o segundo classificado, o Wolfsburgo.

A formação caseira adiantou-se no marcador por intermédio do internacional alemão Thomas Muller, e dois minutos depois, aos 23, Mario Gotze aumentou a vantagem; Arjen Robben marcou antes do intervalo. Na segunda parte o festival de golos acentuou-se: Robben marcou na reabertura (47 minutos) e Muller completou a mão cheia de golos.

O avançado Robert Lewandowski deu seguimento à marcha impiedosa do marcador, Ribery aumentou a desgraça do Hamburgo e Gotze colocou a cereja no topo de um bolo feito de oito golos e uma angústia forasteira avassaladora.

Agora com 52 pontos na corrida pela liga alemã, o Bayern reforça a confiança em si e prepara-se para se deslocar à Ucrânia, onde irá defrontar o Shakhtar Donetsk para os oitavos-de-final da «Champions», no próximo dia 17.