Contra-ataque: Benfica participa do Sporting à Comissão de Inquéritos

A polémica continua a envolver o «derby». Depois da censura do Sporting ao Benfica e do corte de relações unilateral levado a cabo pela direcção leonina, o Benfica respondeu ontem com uma participação à Comissão de Instrução e Inquéritos das Competições Profissionais de Futebol, visando o comportamento da instituição de Alvalade no «derby» do passado Domingo.

Na base da participação do Benfica estão os seguintes motivos: a «entrada tardia» dos adeptos encarnados no recinto do Estádio de Alvalade, a «utilização indevida da aparelhagem sonora», a presença de faixas da responsabilidade dos «Grupos Organizados de Adeptos da Sporting SAD» e a «recepção da comitiva» da Benfica SAD.

De relembrar que, no seguimento do «derby», ambas as equipas foram punidas, na passada Terça-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol: o Sporting foi sancionado com 10.520 mil euros de multa pecuniária, enquanto o Benfica foi obrigado a pagar 6.004 mil euros.