Belenenses x Sporting na Liga NOS (1-1)

Com este resultado os leões ficam a cinco pontos do segundo classificado, Porto e reduzem para seis para o líder Benfica, que no entanto só joga este domingo frente ao Vitória Setúbal.

Numa segunda parte de fraca qualidade, o Belenenses soube equilibrar mais a partida e marcou num erro incrível de Rui Patrício, que Rui Fonte aproveitou da melhor forma.

Dejá vú no Restelo. o Sporting que na semana passada tinha sofrido o empate na última jogada do encontro com o Benfica, hoje consegue igualar no último lance do desafio, graças a Carlos Mané.

FINAL DO JOGO, EMPATE A UM GOLO ENTRE BELENENSES E SPORTING!

90+4' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! João Meira desvia para a baliza, a bola acerta no poste e na recarga Carlos Mané atira para dentro das redes.

90+2' Substituição no Belenenses, saiu Pelé e entra Bruno China.

90+1' Pontapé de Adrien Silva fraco para as mãos de Ventura.

87' Substituição no Belenenses, saiu Rui Fonte e entra Filipe Ferreira.

87' Remate de Nani ao lado da baliza.

86' Cartão amarelo para Nélson por derrubar Nani.

82' Segundo cartão amarelo para Cédric e expulsão do lateral do Sporting,

81' Pontapé de Nani e Tikito desvia para canto.

79' Alteração no Sporting, saiu Carrillo e entra Diego Capel.

79' Remate de Jefferson muito torto para fora.

74' Substituição no Belenenses, saiu Camará e entra Rodrigo Dantas.

69' GOOOLLLOOO DO BELENENSES!!! Que erro monumental de Rui Patrício que prefere chutar a bola em vez de segurar a bola acerta em Paulo Oliveira e Rui Fonte aproveita a oferta para marcar.

68' Remate forte de Carrillo e Ventura agarra com segurança.

67' Tanaka assiste Nani na área e este atira muito por cima da baliza.

65' Vinte minutos da segunda parte com o jogo a estar mais dividido, mas com o Sporting a ter mais posse de bola e o Belenenses a explorar o contra-ataque.

59' Cartão amarelo para Camará por rasteirar Carrillo.

57' Remate cruzado de Adrien Silva com a bola sair ao lado.

55' Cartão amarelo para Adrien Silva por rasteirar Sturgeon.

53' Cabeceamento de Carlos Mané e Ventura a dois tempos a segurar a bola, com esta ainda a tocar na barra.

52' Cartão amarelo para Miguel Rosa, por demora em marcar a falta.

46' Que susto para o Sporting!!! Remate de Ricardo Dias e Rui Patrício a não segurar a bola esta bate-lhe nas pernas e caprichosamente sai para fora.

Ao intervalo dupla alteração no Sporting, saíram João Mário e Montero, entram Carlos Mané e Tanaka.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O BELENENSES!

A chuva não tem dado tréguas, mas o relvado vai aguentando e não tem prejudicado o espectáculo. Faltam os golos, aguardemos pela segunda parte.

O Belenenses equilibrou o jogo a meio da etapa inicial e teve em Miguel Rosa o seu lance de maior perigo, com o remate do capitão do Restelo a sair ligeiramente por cima.

Primeira parte de maior domínio do Sporting, com vinte minutos de pressão e posse de bola e com Montero a ter uma excelente ocasião para marcar.

INTERVALO DO JOGO, EMPATE A ZERO ENTRE BELENENSES E SPORTING!

40' Centro-remate de Nélson e Rui Patrício a defender para canto.

38' Pontapé de João Mário já dentro da área, mas a bola sai muito ao lado.

35' Cartão amarelo para Cédric por derrubar Sturgeon.

33' Remate de Nani de fora da área com Ventura a segurar com firmeza.

31' Pediu-se grande penalidade na área do Sporting, mas a bola parece tocar no peito de William Carvalho.

30' Centro de Jefferson na esquerda e ao primeiro poste surge William Carvalho de cabeça, a fazer a bola passar perto do poste.

26' Miguel Rosa em zona frontal remata forte e a bola passa muito perto da barra leonina.

24' Passe de Montero para Cédric o lateral entra na área e remata ao lado da baliza.

22' Lance na área do Belenenses, com os jogadores do Sporting a terem hipótese para rematar, mas a bola acaba por ir ter às mãos de Ventura.

18' Primeiro lance do Belenenses, com Camará atirar ao lado, mas a bola é desviada por um defesa leonino e sai pela linha de fundo.

12' Que perdida do Sporting!!! Tikito atrasa para Ventura, o passe sai curto e Montero mais rápido a chegar à bola remata, mas o guardião faz bem a mancha e evita o golo.

10' Primeiros dez minutos do encontro, onde só se joga praticamente no meio-campo do Belenenses. Entrada forte do Sporting, pressionante e com muita posse de bola, com a ala esquerda Jefferson/Carrillo a dar trabalho aos defesas do Restelo.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O SPORTING!

20:14. Entram as equipas no relvado com o trio de arbitragem na frente.

20:06. As equipas recolhem agora aos balneários para daqui a pouco voltarem para o início do jogo.

19:54. Os jogadores de Sporting e Belenenses aquecem no relvado.

19:43. Os guarda-redes de ambas as equipas já vão aquecendo no relvado.

19:41. Já Marco Silva senta no banco de suplentes, Marcelo, André Martins, Rosell, Capel, Tanaka, Naby Sarr e Carlos Mané.

19:39. Lito Vidigal tem ao seu lado no banco de suplentes, Matt Jones, Tiago Caeiro, João Afonso, Bruno China, Filipe Ferreira, Rodrigo Dantas e Fábio Nunes.

19:37. O Sporting joga com, Rui Patrício na baliza, na defesa Cédric, Tobias Figueiredo, Paulo Oliveira e Jefferson, no meio-campo vão estar William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, na frente Carrillo, Nani e Montero.

19:35. O Belenenses vai alinhar com, Ventura na baliza, a defesa com Palmeira, João Meira, Tikito e Nélson, no meio-campo jogam Pelé, Ricardo Dias e Miguel Rosa, no ataque Sturgeon, Camará e Rui Fonte.

19:30. Chove com bastante intensidade no Estádio do Restelo, mas o relvado ainda se encontra em boas condições.

19:00. Equipas prováveis do Belenenses x Sporting:

18:45. Por outro lado a equipa do Restelo sofreu um golo nos últimos cinco jogos a jogar em casa, sendo que nos últimos três encontros não consentiu qualquer golo.

17:45. O Sporting é de todas as equipas do campeonato a que está há menos jogos sem perder, onze no total. Se hoje não sair derrotado do encontro com o Belenenses, os leões igualam o registo da última temporada.

16:40. O Belenenses não poderá contar com o defesa Gonçalo Brandão nem com o médio experiente Carlos Martins (a cumprir castigo). Dálcio, ao serviço da selecção, também ficará de fora do jogo. O Sporting, que prescindiu de Miguel Lopes para esta partida, continuará a não poder contar com os serviços do avançado argelino Islam Slimani, ainda lesionado.

16:35. «É um jogo difícil, de grande dificuldade, tal como são todos no nosso campeonato. O adversário tem feito uma boa temporada, está bem classificado, vem de uma vitória muito positiva, mas nós queremos regressar às vitórias», declarou Marco Silva. «O Belenenses por norma aposta num futebol direto e disputa muita a conquista da segunda bola», explicou na antevisão.

16:25. «Espero um Sporting forte, que fez um jogo muito bom contra o Benfica, e que tem de ganhar cá para não ficar arredado da corrida ao título. Tem jogadores de grande qualidade, por isso só posso esperar um jogo difícil», avisou o treinador Lito Vidigal, na antevisão da partida de hoje. «Vamos procurar respeitar o nosso adversário e depois percebermos quais são as suas limitações e pontos fortes», explicou.

16:15. Nas últimas três deslocações ao reduto do Belenenses, em jogos da Liga, o Sporting conta com três sucessos: 0-1 na temporada 2013/2014, 0-4 na temporada 2009/2010 e 1-2 na temporada 2008/2009. De relembrar que, a última vitória do Belenenses sobre o Sporting (na Liga) teve o dedo técnico de Jorge Jesus, que à data orientava a formação do Restelo.

16:00. A última vez que o Belenenses venceu o Sporting em jogos da Liga remonta à temporada de 2007/2008. Nessa época os homens do Restelo bateram os leões com um único golo, marcado ainda na primeira parte, por intermédio do médio Zé Pedro. Para encontrarmos outra vitória belenense na Liga temos de recuar à temporada 2004/2005 - o Belenenses voltou a vencer, outra vez em casa, por 1-0.

15:45. Esta será a terceira vez que Belenenses e Sporting se defrontam nesta temporada; além do 1-1 da liga, o Sporting encontrou o Belenenses numa partida da Taça da Liga: no Restelo, o Sporting marcou por intermédio de Ryan Gauld (aos 9 e 16 minutos) mas o Belenenses deu a volta ao jogo com golos de Abel Camara (aos 38 e 61) e Dálcio (aos 55 minutos).

15:30. Na primeira ronda, o Sporting recebeu o Belenenses e não conseguiu impôr o seu dominío caseiro: os homens de Lito Vidigal marcaram primeiro, por intermédio do avançado Deyverson; o Sporting reagiu, aproveitando uma falha do médio Bruno China para empatar a partida, através de um golo do extremo peruano Carrillo.

15:20. O Sporting é a única equipa na prova que apenas averbou uma única derrota (contra o Vitória SC). O empate 1-1 contra o Benfica colocou fim a uma excelente série de seis jogos a vencer por parte da turma leonina (para a Liga NOS). A última vez que o Sporting tinha perdido pontos no campeonato fora no dia 14 de Dezembro de 2014, num empate caseiro contra o Moreirense.

15:15. O Belenenses segue na sexta colocação da Liga NOS, com 30 pontos e mais golos sofridos do que marcados (19 tentos concretizados e 20 concedidos). Nos últimos dez jogos na Liga portuguesa, o Belenenses apenas foi capaz de vencer dois (Gil Vicente, no Restelo, e Vitória SC, em Guimarães). Em sete desses dez jogos, o Belenenses nem sequer foi capaz de marcar golos.

15:10. O Sporting esteve a segundos de bater o rival Benfica em Alvalade, igualmente a segundos de entrar em força na luta pelo título. O Sporting colocou-se em vantagem através de um golo do lateral Jefferson, aos 87 minutos, após remate de João Mário, mas o Benfica conseguiu, inacreditavelmente, empatar a contenda, com um golo do central Jardel aos 90+4 minutos de jogo.

15:05. O Sporting segue na terceira colocação da Liga NOS e vem de um empate no grandioso e eterno «derby» contra o rival Benfica, 1-1 no marcador. O Belenenses chega ao jogo contra o Sporting após uma preciosa e suada vitória contra o Vitória de Guimarães, por 0-1, com golo solitário do reforço ex-Benfica, o médio Carlos Martins.

15:00. Seja bem-vindo ao «derby» lisboeta Belenenses x Sporting, jogo referente à 21ª jornada da Liga NOS. A partida será disputada no Estádio do Restelo às 20:15 horas e terá cobertura total em Vavel Portugal - siga o minuto a minuto do Belenenses x Sporting, , grátis.