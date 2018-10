Messi volta a entrar na história do Barcelona

Messi cumprirá o seu jogo 300 pelo Barcelona na partida com o Levante. Dez anos e quatro meses depois de se estrear contra o Espanhol no campo do rival catalão, após a substituição pelo internacional português Deco.

Uma década mais tarde o argentino é o artilheiro máximo da primeira divisão espanhola: em Novembro superou a marca de 251 de Telmo Zarra, e neste momento tem 266. O Levante, a quem marcou 10 golos em 11 jogos, está em 18º lugar com 19 pontos e Messi procurará fazer golos para se aproximar de Cristiano Ronaldo, que tem 28 e lidera a lista de goleadores.

Três vezes melhor marcador da Liga BBVA (2010, 12 e 13) o argentino conseguiu 224 vitórias ou seja 74,9% dos jogos, com o Sevilha a ser a sua maior "vitima" com 13 derrotas. Juntamente com o guarda redes Claudio Bravo, Messi disputou todos os jogos desta época e pode bater o recorde de presenças seguidas em que soma 42 desde janeiro de 2014.

No ranking global superam-no Xavi (490), Carles Puyol (392), Migueli (391), Victor Valdés (387), Iniesta (351), Rexach (328), Guillermo Amor (311) e Andoni Zubizarreta (301). Contabilizando jogos particulares chega a 500 partidas pela equipa principal do Barça, com 27 anos e 416 golos é digno de nota.