Benfica x Vitória de Setúbal na Liga NOS (3-0)

90+4'. Final da partida.

90'. Mais quatro minutos para se jogar na Luz.

87'. Guedes fez-se ao mergulho e levou cartão amarelo pela simulação.

82'. Falta dura de Luisão, carrinho que valeu um cartão amarelo.

80'. Substituição na formação do Vitória de Setúbal: Entra Ulises Dávila e sai o lesionado Rambé.

80'. Substituição na formação do Benfica: Entra Talisca e sai Pizzi.

79'. Rambém cortou de modo acrobático uma bola e isso causou-lhe, aparentemente, uma lesão.

76'. Eliseu centrou, perto da linha, Salvio deu de cabeça e Jonas tentou introduzir a bola na baliza, mas falhou o pontapé...Ricardo Baptista defendeu a carambola com a perna.

75'. Substituição na formação do Benfica: Entra Amorim e sai Samaris.

74'. Substituição na formação do Benfica: Entra Gonçalo Guedes e sai Ola John.

72'. Cartão amarelo para Salvio. Falta dura sobre Rambé.

71'. Goooooolooo do Benfica!!! Salvio assenhourou-se do corredor direito, furou e cruzou para a área e Lima, saltando que nem peixe, cabeceou para golo ao primeiro poste!!!

70'. Falta de Samaris e consequente cartão amarelo.

64'. Grande passe de Pizzi para Salvio, este foge mas Kiko ceifa o argentino: cartão amarelo.

63'. Substituição na formação do Vitória de Setúbal: Entra Suk sai Miguel Pedro.

60'. Lima, no flanco, ganhou espaço e cruzou para Jonas...mas o central sadino foi mais rápido e anulou a jogada com um corte.

56'. Lima surge no espaço morto, tenta o remate...mas a bola sai para longe. Boa desmarcação do brasileiro.

50'. Ola John, numa jogada individual pela esquerda, rematou à figura do «keeper» sadino.

48'. Lima rematou cruzado mas a bola foi encaixada por Ricardo Baptista.

46'. Recomeça a partida, sai a jogar o Vitória FC.

17:56. Primeira parte de total domínio do Benfica, que controlou as operações e manietou o Vitória de Setúbal com facilidade. Jardel voltou a marcar na liga portuguesa (depois de ter empatado o Sporting) e Lima voltou aos golos após boa jogada de Jonas e Ola John. Destaque para a boa exibição de Pizzi. 40.500 espectadores na Luz.

Intervalo

45+1'. Fim da primeira parte. Domínio total do Benfica, golos de Jardel e Lima.

45'. Substituição na formação do Vitória de Setúbal: Entra Yann e sai André Horta.

44'. Luisão corta a jogada sadina, Jonas ganha a bola e desmarca Lima...mas o guardião do Vitória antecipou-se e agarrou a bola na hora certa.

42'. Cartão amarelo mostrado a Miguel Pedro devido a falta cometida sobre Maxi, perto da quina da área.

40'. Gooooolooooo do Benfica!!! Jonas desmarcou Ola John, este ganhou no corpo-a-corpo e assistiu Lima que matou a jogada com um golo oportuno!!!

39'. Rambé deixa Samaris queixoso após duelo aéreo.

38'. Contra-ataque do Benfica termina com um remate de Lima, que morreu nas mãos de Ricardo Baptista.

36'. Bom jogo de Pizzi: actuação lúcida do médio, cada vez mais perigoso nas suas movimentações atacantes.

35'. Ola John combina bem com Pizzi, este deriva para o flanco e cruza para Jonas...mas François antecipa-se e mata a jogada com um corte.

33'. Ola John fura pela esquerda e cruza para o interior da pequena área...estica-se o central François e atira a bola para canto, boa intercepção!

28'. Canto para os sadinos: François cabeceou, mas para fora.

27'. O Vitória de Setúbal remete-se à defesa, tendo cada vez mais dificuldades em sair para o ataque com esclarecimento.

24'. Luisão a ganhar no ar à oposição sadina mas a cabecear para fora.

23'. Benfica perto de marcar: centro para a pequena área, Maxi remata à queima e Lourenço, em cima da linha, corta o golo ao uruguaio!

17'. Remate de longe, feito por André Horta, mas a bola foi defendida por Artur, tranquilamente.

15'. Passe de Pizzi, diagonal perfeita que apanha Salvio numa excelente desmarcação...mas o argentino cabeceia para fora.

13'. Bola bombeada para a área, François sobe ao segundo andar e cabeceia na pequena área...Artur defende com a perna, esteve à vista o empate!

9'. Gooooolooooo do Benfica!!! Jardel ganha no combate aéreo e cabeceia de forma letal para dentro da baliza de Ricardo Baptista!!!

9'. Canto para o Benfica, Pizzi prepara-se para executar o livre...Jardel ganha o duelo na área...

8'. Benfica aumenta a pressão sobre a defesa sadina.

2'. Vacilo da defesa do Benfica e boa jogada do ataque do Vitória...mas Rambé caiu e não prosseguiu a jogada de ataque.

1'. Sai o Benfica a jogar - Luz com cerca de 40.000 adeptos presentes.

Apito inicial

16:40. Jorge Jesus volta a deixar Talisca no banco, colocando no seu lugar Pizzi; o médio brasileiro já tinha sido preterido na partida contra o Sporting, tendo entrado André Almeida para o onze titular.

16:30. Onze titular Vitória Setúbal: Ricardo Baptista, Pedro Queirós, Miguel Lourenço, Pelkas, André Horta, Kiko, François, Ney Santos, João Schmidt, Miguel Pedro, Rambé.

16:25. Onze titular Benfica: Artur Moraes, Eliseu, Luisão, Maxi Pereira, Jardel, Pizzi, Samaris, Ola John, Salvio, Lima, Jonas.

16:00. Maxi Pereira irá hoje realizar o jogo número 200 pelo Benfica na liga portuguesa - marca espectacular de um dos jogadores mais simbólicos do Benfica contemporâneo. O jogador está em vias de renovar contrato com as águias.

15:10. «Temos de fazer o mesmo que nos primeiros 40 minutos, nos quais o Vitória esteve muito bem, criou oportunidades para marcar e o Benfica mal chegou à nossa baliza. Temos de jogar com paixão, ambição e fiéis ao nosso estilo de jogo, com o intuito de ganhar pontos», declarou Bruno Ribeiro na antevisão do jogo de hoje.

15:05. «O Benfica tem de saber jogar com os momentos ofensivos e fazer os equilíbrios nas poucas vezes em que estiver a defender. Normalmente, nestes jogos o Benfica está mais tempo com bola do que sem bola», explicou Jorge Jesus, dando a táctica para o triunfo, na antevisão da partida.

15:00. Onzes prováveis do Benfica x Vitória Setúbal:

14:55. O Vitória de Setúbal tem três baixas de peso para a partida: Zequinha e Advíncula estão castigados, enquanto o importante médio Dani está a contas com um traumatismo na coxa. Os defesas Kiko e François regressam às opções do treinador sadino Bruno Ribeiro, após cumprirem castigos.

14:45. O Benfica não poderá contar com o guarda-redes Júlio César nem com o criativo Gaitán, ambos ainda lesionados. Rúben Amorim é o reforço de Jorge Jesus: o médio regressou de uma lesão de cinco meses e meio e entrará no lote de escolhidos para a partida contra os sadinos. Depois de voltar a competir, na Taça da Liga, Amorim pode regressar aos jogos da Liga NOS.

14:35. Na última vez que o Benfica recebeu o Vitória de Setúbal, no contexto do campeonato, as águias não foram além de um empate 1-1, na temporada 2013/2014. André Gomes marcou o golo do Benfica mas o avançado brasileiro Rafael empatou no último quarto de hora da partida. Foi na Luz que o Benfica deu vida a uma das maiores goleadas dos últimos anos: 8-1 na temporada 2009/2010.

14:30. O Benfica tem um registo totalmente dominador sobre o Vitória de Setúbal: se quisermos encontrar a última vitória do Vitória de Setúbal sobre o Benfica em jogos da Liga, teremos que retornar a 1998/1999, época em que os sadinos venceram o Benfica no Bonfim por 1-0, com um golo do espanhol Toñito. Na temporada 1997/1998 o Vitória FC voltou a bater, em casa, o Benfica por 1-0 também.

14:20. Na primeira volta, o Vitória Setúbal x Benfica foi totalmente dominado por um Benfica goleador. A equipa de Jorge Jesus marcou cinco golos sem resposta sadina; Anderson Talisca foi o grande herói do jogo, apontando um «hat-trick». Salvio também marcou (golo de belo efeito) e Ola John também fez o gosto ao pé, numa partida de sentido único.

14:10. Em partidas jogadas fora de casa, o Vitória de Setúbal ainda não registou nenhuma vitória: o melhor que os sadinos atingiram foi o empate, por três ocasiões. Em contrapartida, o Benfica apenas cedeu um empate em casa em toda a Liga NOS até ao presente dia. Mais: na Luz, o Benfica apenas sofreu dois golos e o último aconteceu no dia 21 de Setembro de 2014, no 3-1 caseiro contra o Moreirense. João Pedro foi o autor desse golo.

13:55. Durante a semana passada, Benfica e Vitória de Setúbal encontraram-se num duelo da meia-final da Taça da Liga: na Luz, os encarnados venceram o Vitória de Setúbal por 3-0 apesar da boa entrada dos sadinos em jogo. Duas grandes penalidades a favor do Benfica, marcadas por Talisca e Pizzi, deram vantagem aos anfitriões; na segunda parte, Jonas fechou o marcador. De referir que Advincula foi expulso.

13:50. O Vitória de Setúbal vem de um empate para a Liga, 0-0 no Estádio do Bonfim contra a Académica. Os sadinos estão há três jornadas sem perder, contando dois empates e uma vitória (4-1 contra o Rio Ave). A luta pela permanência tem sido o foco do Vitória de Setúbal, que agora conta com a direcção técnica de Bruno Ribeiro, que veio ocupar o lugar de Domingos Paciência.

13:35. O Benfica vem de um empate quase milagroso frente ao Sporting: Jardel marcou o golo do empate em Alvalade, aos 90+4 minutos, anulando assim a vantagem dada pelo lateral Jefferson, que marcara ao minuto 87. Em três jornadas, o Benfica já perdeu tantos pontos (cinco) como em toda a primeira volta da Liga NOS 2014/2015. Na primeira jornada da segunda volta, o Benfica perdeu na Mata Real (1-0).

13:30. O Benfica joga na Luz contra o Vitória de Setúbal com o objectivo de manter o FC Porto à distância de quatro pontos: os portistas venceram por 1-0 o Vitória Guimarães e reduziram, à condição, a desvantagem para o líder para apenas um ponto. O Benfica entrará pressionado na partida, mas sabendo que caso vença, distancia-se de novo do segundo lugar e aumenta para 9 pontos a vantagem para o terceiro lugar, o Sporting.

13:20. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Vitória Setúbal, partida referente à 21ª jornada da Liga NOS. O jogo será disputado no Estádio da Luz, a partir das 17 horas - siga o minuto a minuto do Benfica x Vitória Setúbal 2015, , em Vavel Portugal.