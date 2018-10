Barcelona goleia Levante com «hat-trick» de Messi

Na jornada 23 da Liga Espanhola, o Barcelona recebeu o Levante e goleou por 5-0, num jogo que ficou marcado pelo «hat-trick» de Lionel Messi no seu jogo 300 pelo campeonato.

O marcador foi inaugurado aos 17 minutos, quando Messi descobre Neymar ao segundo poste que, sem marcação, remata de primeira sem hipóteses para o guarda-redes Mariño. O jogo estava a ser controlado pelo Barcelona, que chega ao segundo golo ainda antes do intervalo, ao minuto 38. Bartra recupera a bola no meio campo adversário e serve Messi, que de pé direito faz o golo.

Terminado o intervalo, regressam as equipas sem nenhuma alteração. Ao minuto 59, Busquets faz um passe milimétrico para Pedro que, de primeira passa a Messi, só precisando de encostar para fazer o 3º golo da noite. Ao minuto 62 surgem, então, as duas primeiras substituições. Do lado do Barcelona, Rakitić cede o lugar ao médio da cantera, Sergi Roberto, e do lado do Levante, Uche faz troca directa com Casadesús.

Mas 3 minutos depois, Iván López faz falta sobre Neymar dentro da grande área e o árbitro assinala grande penalidade. Messi foi chamado à conversão do penálti e marca o 4º golo do jogo e o seu 3º da noite.

Ao minuto 67 Neymar é substituído e entra para o seu lugar Luis Suárez. E é este mesmo jogador que faz o 5-0 final, com um pontapé acrobático após cruzamento de Adriano. O Barcelona ocupa a 2ª posição da liga, com 56 pontos (apenas a 1 ponto do líder Real Madrid).