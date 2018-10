UEFA Champions League: «sneak preview» dos oitavos-de-final

Começa hoje a fase eliminatória da Liga dos Campeões; ultrapassada a fase de grupos, as equipas ainda em prova irão lutar por um lugar nos quartos-de-final, rumo à glória internacional enquanto, por entre vitórias, os bolsos se enchem de milhões. Nesta semana, os jogos de cartaz destes oitavos-de-final são o entusiasmante PSG x Chelsea e, claro, o Schalke 04 x Real Madrid, duelo no qual o detentor do troféu irá defender a sua reputação.

Mas os grandes embates desta semana não ficam por aqui: o Shakhtar Donetsk recebe o colosso alemão Bayern Munique e o Basileia, orientado pelo técnico português Paulo Sousa, recebe, na Suíça, o FC Porto. As primeiras equipas a entrar em cena, nesta Terça-feira, são os parisienses do PSG, de Laurent Blanc, contra os londrinos de José Mourinho - um quente duelo de avançados mortíferos (Zlatan Ibrahimovic e Diego Costa) adivinha-se no Parque dos Príncipes.

À mesma hora, 19:45, entra em cena o colosso germânico Bayern, de Pep Guardiola, na cidade de Lviv, diante do Shakhtar de Lucescu. O favorito tubarão de Munique, onde pontificam estrelas como Xabi Alonso, Robben, Ribéry, Lahm ou Lewandowski, medirá forças com a formação onde actua o melhor marcador da liga milionária: Luiz Adriano, com 9 golos e uma média de 1,8 tentos por jogo.

PSG x Chelsea: reedição de um duelo ainda fresco na memória

Parisienses e londrinos não deixarão assentar totalmente a poeira, já que, menos de um ano após o duelo dos quartos-de-final da UEFA Champions League 2013/2014, voltar-se-ão a encontrar-se para novo confronto, agora nos oitavos-de-final da competição. Na época passada, a vitória na eliminatória sorriu aos soldados «blue» de Mourinho: o Chelsea soube, na segunda mão, em Stamford Bridge, anular a vantagem prévia do PSG (de 3-1) com um 2-0 à tangente.

Schurrle e Demba Ba marcaram, em Londres, os golos que permitiram ao Chelsea avançar na Liga dos Campeões, anulando a vantagem de 3-1 obtida pelos franceses na primeira ronda - Lavezzi, Pastore e um auto-golo de David Luiz (agora ao serviço do PSG) construíram o triunfo gaulês. Hazard, de grande penalidade, marcou o tento forasteiro, que viria a revelar-se essencial para as pretensões do Chelsea.

Shakhtar Donetsk x Bayern: colosso germânico visita Lviv para abrir hostilidades

Nunca os ucranianos do Shakhtar e os alemães do Bayern se defrontaram na história do futebol - hoje, em Lviv, uma das maiores potências mundiais visita o assíduo Shakhtar Donetsk, formação treinada pelo romeno Lucescu que é presença regular na competição. Munido de um filão de craques brasileiros que apimentam o futebol vindo do frio, o Shakhtar possui o goleador máximo da prova (9 golos de Adriano Luiz) e vedetas como Bernard, Douglas Costa, Fred, Alex Teixeira, Taison e Wellington Nem.

Os visitantes, campeões da Bundesliga, trazem consigo craques galácticos que amedrontam o oponente mais corajoso. Com um futebol de toque rápido e posse de bola intuitiva, o Bayern de Guardiola edifica-se no pilar líbero Manuel Neuer, na baliza, na experiência do lateral Lahm (falhará o jogo por lesão), na condução de jogo do fiável Schweinsteiger e nos criteriosos passes de Xabi Alonso, no brilho técnico de Gotze, Robben, Ribéry (em dúvida devido a lesão), nos golos rapinados do Raumdeuter Thomas Muller e na veia goleadora do polaco Lewandowski.

Onzes prováveis do PSG x Chelsea

Onzes prováveis do Shakhtar Donetsk x Bayern Munique