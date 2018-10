Dinamitando recordes: Messi oferece o 125º golo na 'La Liga'

A carreira de Messi tem-se pautado pela constante superação, e, na partida contra o Levante, da passada jornada da Liga BBVA, o astro argentino do Barcelona voltou a brilhar intensamente: o pequeno génio atingiu as 125 assistências no campeonato espanhol, marca que define um novo recorde na prova.

Além dessa nova fasquia, Messi igualou o número máximo de «hat-tricks» feitos ao serviço de um clube espanhol. Com o trio de golos ante o Levante (o Barcelona venceu por 5-0) Messi igualou os 34 «hat-tricks» do lendário jogador do Athletic, Telmo Zarra.