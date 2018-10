9 golos na Liga NOS: Lima bisa (outra vez) e alcança Talisca

Lima em crescendo e Talisca em fase descendente: o jovem brasileiro arrancou aplausos das plateias com os seus golos em catadupa mas, à medida que a época se alongou, o médio ofensivo foi-se apagando. Pelo contrário, Lima, artilheiro que disparou pólvora seca nos primeiros desafios da época, está hoje de sorriso rasgado, já que os golos voltaram a ser o seu prato forte.

O experiente avançado móvel bisou na partida de ontem, contra os sadinos do Vitória FC, e aumentou para nove o número de golos apontados na Liga NOS, igualando aquele que era, até então, o líder dos golos encarnados no campeonato, Anderson Talisca.

Lima, que já bisara no clássico FC Porto x Benfica, voltou a dar dupla alegria aos adeptos encarnados, mostrando que a sua veia goleadora não desapareceu. Titular crónico, Lima já fez parceria com Talisca na frente de ataque e agora reparte as tarefas ofensivas com o também compatriota Jonas.