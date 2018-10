Académica: Paulo Sérgio rescinde com os Estudantes

A direção da Briosa confirmou pouco tempo depois do final do jogo com o Boavista, que tinha chegado a acordo com o Treinador Paulo Sérgio para a rescisão do contrato. O clube de Coimbra soma uma série de maus resultados, os empates e as derrotas parecem não ter fim, tendo conseguido conhecer o sabor da vitória no campeonato apenas uma vez.

Esta consecutiva série de maus resultados e o mau futebol praticado levou a que Paulo Sérgio se reunisse com a Direção e decidissem qual o futuro para o Clube. Esta rescisão considera-se um pouco tardia, pois há semanas que os adeptos têm vindo a pedir o despedimento do treinador.



Desde que o Treinador português foi para o Sporting, as suas experiências em todos os clubes que passou não tem sido propriamente agradáveis, acabando sempre por rescindir contrato devido aos maus resultados.