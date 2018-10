Barcelona de Luis Enrique soma 11 triunfos sucessivos

Este Barça está num bom momento de forma e como prova temos o facto de ter conseguido perante o Levante a 11ª vitória consecutiva, batendo o recorde do Barcelona de Pep Guardiola. Messi com o seu «hat-trick» coloca-se a apenas dois golos do topo dos melhores marcadores da Liga BBVA.