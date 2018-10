PSG x Chelsea na Liga dos Campeões (1-1)

Quanto a nós resta-nos agradecer a sua preferência e continue com a companhia dos directos, crónicas e análises aqui, na sua VAVEL. Votos de uma boa semana...

Fim de festa em Paris com o Chelsea a ser mais feliz partindo em vantagen para o jogo da segunda mão. Courtois foi o homem do encontro com uma mão cheia de grandes intervenções a segurar o empate para a equipa londrina. Ivanovic abriu o marcador ainda na primeira parte após assistência de calcanhar de Cahill. Na segunda parte o PSG confirmou a superioridade ao longo do encontro com o golo do empate por Cavani a responder na perfeição cruzamento de Matuidi. Até final a equipa de Blanc apareceu sempre com mais perigo mas é o conjunto de Mourinho que segue na frente da eliminatória. A segunda mão está marcada para 11 de Março em Stramford Bridge.

E é o apito final no Parque dos Príncipes!

92' Mais uma enorme oportunidade para os homens da casa. Excelente cruzamento de Maxwell que encontra Ibrahimovic que cabeceia para mais uma fantástica defesa de Courtois.

90' Cruzamento de Pastore que passa pela área sem que ninguém desvie.

90' Vamos ter mais dois minutos de tempo extra.

85' Pastore evita que a bola saia e serve Cavani que falha o pontapé de bicicleta.

83' Substituição no Chelsea: Sai Fabregas e entra Oscar.

83' Primeira intervenção no jogo de Pastore com o remate a sair longe da baliza britânica.

81' Substituição no PSG: Sai Lavezzi e entra Pastore.

81' Substituição no Chelsea: Sai Diego Costa e entra Loic Rémy.

80' Grande jogada entre Matuidi e Cavani com o avançado uruguaio e desperdiçar frente a Courtois. Nova oportunidade desperdiçada para os da casa.

79' Substituição no Chelsea: Sai Willian e entra Cuadrado.

79' Cartão amarelo para o italiano Verratti.

75' A quinze minutos do fim do encontro ainda nenhum dos treinadores mexeu na sua equipa.

74' Bate David Luiz contra a barreira londrina.

73' Cartão amarelo para Fabregas por falta sobre Matuidi.

70' Agora é Diego Costa quem afasta da área.

70' Novo canto para os parisienses.

67' Novo canto sem perigo, desta feita o guardião belga segura nas alturas.

66' Canto para Ramires ceder outro canto.

66' Livre cobrado por Lavezzi e David Luiz cabeceia para Courtois desviar para canto.

65' Falta de Ivanovic sobre Cavani e recebe o 2º amarelo da partida.

62' Excelente início de segunda parte para a equipa de Laurent Blanc.

59' Mas que perigo, carrega o PSG! Ibrahimovic passa por Cahill e atira para bela defesa de Courtois. Na recarga Lavezzi atira e Azpilicueta tira em cima da linha de golo.

58' Canto sem problemas.

58' Van der Wiel aparece na direita, cruza mas John Terry imperial a cortar para canto.

57' Canto cobrado por Fabregas mas Sirigu segura sem problemas.

Fantástico cruzamento de Matuidi e Cavani, à matador, cabeceia sem hipótese para Courtois.

54' GOLOOOOOOOOOO PSG!!!

52' Primeiro cartão amarelo do encontro para Van der Wiel por falta sobre Hazard.

48' Verratti entra dentro da área inglesa mas permitiu o corte de Ivanovic.

46' Já se joga a segunda parte!

Primeira parte muito táctica, com mais perigo para a equipa do PSG mas é a equipa de José Mourinho quem sai em vantagem para o intervalo. Courtois segurou o nulo com três boas intervenções a cabeceamentos de Matuidi, Ibrahimovic e Cavani e na resposta é o talismã do costume, Ivanovic, a fazer o primeiro e único golo até agora.

Intervalo em Paris!

45' O sueco Ibra bate fortíssimo mas ligeiramente por cima da baliza.

43' Livre perigoso para a baliza de Courtois com Matic a derrubar Verratti à entrada da área.

41' Belo passe de David Luiz a descobrir Lavezzi aberto na direita mas o avançado argentino a não conseguir penetrar pela defesa inglesa.

Contra a corrente do jogo um golo todo construído por defesas da equipa londrina, cruzamento de Terry, toque de calcanhar de Cahill a servir na perfeição Ivanovic que, mais uma vez, mostra-se um jogador-talismã para a equipa de Mourinho.

36' GOLOOOOOOOOOO CHELSEA!!!

34' Quase golo em Paris! Cavani aparece muito bem ao 1º poste e cabeceia de forma excelente mas Courtois faz uma extraordinária defesa. O guardião belga a segurar o empate por três ocasiões nesta primeira parte.

33' Contra-ataque da equipa de Laurent Blanc guiado por Ibra e Lavezzi mas Azpilicueta dá canto.

30' Bola lançada ao segundo poste por Fabregas mas Sirigu nas altura soca para fora da área.

29' Verratti comete falta sobre Hazard. Livre potencialmente perigoso para os "blues".

27' Belo entendimento do ataque parisiense mas Van der Wiel não consegue servir Ibra com a defensiva do Chelsea a aliviar o perigo na sua área.

25' Finalmente a equipa londrina mostra-se no ataque mas o cruzamento de Hazard vai parar às mãos de Sirigu.

24' Nova subida do PSG com Maxwell a procurar servir Ibra no 2º poste mas Courtois segura nas alturas.

23' Ibrahimovic procura servir Lavezzi que cabeceia bastante mal, directamente para fora.

20' Fantástico ambiente nas bancadas, perto de 50 mil enchem o Parque dos Príncipes.

16' Tem sido um jogo bastante táctico até esta altura com sinal mais para a equipa da casa.

11' Primeiros lances de perigo em Paris e para a equipa da casa, primeiro é Cavani quem serve na perfeição Matuidi que cabeceia para bela defesa de Courtois e no lance seguinte é Ibra quem responde ao cruzamento de Maxwell para nova intervenção do guardião belga.

7' Tudo bastante tranquilo neste início de jogo.

5' A equipa de Mourinho faz a sua habitual posse de bola neste momento.

3' Primeira descida do ataque parisiense mas Van der Wiel cruza directamente para fora.

1' Já rola a bola no Parque dos Príncipes!

19:44. Nesta altura as equipas já subiram ao relvado e já se ouve o clássico hino da competição.

19:43. Está quase tudo a postos para este grande jogo da Champions League.

19:37. Ibrahimovic partilha nas redes sociais as chuteiras com que irá subir ao relvado, lembrando o seu gesto no passado fim-de-semana e a sua luta contra a fome.

19:30. O árbitro da partida será o turco Cüneyt Çakır.

19.26. As equipas já estão no relvado a fazer os habituais exercícios de aquecimento e o ambiente no Parque dos Príncipes começa a ficar entusiasmante.

19:16. Equipas oficiais

19:12. Já há «onzes» oficiais e com surpresa no PSG, com a inclusão de David Luiz no meio-campo francês.

19:10. Já a equipa de Paris vem de um embaraçoso empate em casa frente ao Caen (2x2), depois de ter estado em vantagem até ao minuto 89.

19:00. A equipa londrina parte com ligeira vantagem no que à preparação de jogo diz respeito visto não ter jogado este fim-de-semana, fruto da incrível eliminação da FA Cup aos pés do modesto Bradford (2x4).

18:40. Frente a frente estarão dois ataques fenomenais, plenos de mobilidade, força e capacidade de finalização. Do lado do PSG estarão Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani; do lado do Chelsea estará o avançado hispano-brasileiro Diego Costa, goleador da Premier League.

18:15. O PSG ainda se depara com dúvidas quanto à utilização de Thiago Motta, Javier Pastore e Matuidi; o central Marquinhos, normalmente suplente, também está a contas com uma lesão. O lateral direito Serge Aurier está incapacitado e não poderá actuar, assim como Lucas Moura e Cabaye. No Chelsea, apenas Obi Mikel se encontra lesionado.

17:55. Onzes prováveis do PSG x Chelsea:

17:40. «Na última época ultrapassámos a eliminatória mas perdemos em Paris e é bom não esquecer que o golo que nos valeu o apuramento surgiu a poucos minutos do fim. Não digo que seguimos em frente por termos sido melhores do que o Paris; a decisão esteve nos pequenos detalhes», explicou José Mourinho, relembrando também ele a eliminatória de 2013/2014.

17:25. «Na última época, o Chelsea conseguiu marcar um golo fora e nós não - foi isso que fez a diferença. Ambas as equipas vão apresentar-se em campo recheadas de jogadores de muito talento, extremamente criativos, mas o paradoxo é que será aquela que melhor defender a que mais oportunidades terá de vencer e seguir em frente na prova», dissertou, na anteivsão, o técnico do PSG, Laurent Blanc.

17:15. Na partida referente à segunda mão dos quartos-de-final, o Chelsea recebeu, em Stamford Bridge, o PSG. Com dois golos, cortesia do extremo Andre Schurrle e do avançado Demba Ba, os londrinos conseguiram dar a volta ao resultado negativo trazido do Parque dos Príncipes. O golo de Demba Ba, ao minuto 87, fez o estádio explodir de alegria.

16:50. PSG e Chelsea reeditam hoje um duelo que ocorreu há menos de um ano atrás, também para a UEFA Liga dos Campeões. Os parisienses defrontaram os londrinos na última edição da prova, disputando entre si os quartos-de-final. Na primeira partida, jogada no Parque dos Príncipes, o PSG venceu por 3-1 o Chelsea, com golo de Lavezzi, Pastore e auto-golo de David Luiz.

16:35. O PSG qualificou-se em segundo lugar, ficando atrás do Barcelona. No grupo F, os parisienses obtiveram 4 triunfos e perderam apenas uma partida, tendo marcado dez golos e sofridos sete. O Chelsea, que fora sorteado no grupo G, terminou a ronda de seis jogos com a liderança do grupo, com 14 pontos. Pelo caminho bateu, por duas vezes, o Sporting. Os «blues» marcaram 17 tentos e apenas sofreram 3.

16:20. Pelo lado do Chelsea estarão craques como o organizador de jogo Nemanja Matic, o incansável Ramires, o mágico Eden Hazard, o maestro Cesc Fàbregas, o letal Diego Costa e o belga Thibaut Courtois, última barreira defensiva dos «blues». No centro da defesa estará o bastião da experiência dos londrinos: John Terry.

16:10. Jogo de estrelas, nomes sonantes, craques internacionais e a perspectiva de um jogo muito equilibrado. Do lado do PSG actuarão nomes como o avançado carismático Zlatan Ibrahimovic, o médio regista Marco Verratti, o mortífero Edinson Cavani, a dupla de centrais «canarinha» Thiago Silva e David Luiz e o industrioso médio Blaise Matuidi.

16:00. Seja bem-vindo ao grande duelo da UEFA Liga dos Campeões, PSG x Chelsea, jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da prova. A partida será disputada no Parque dos Príncipes às 19:45 - siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do PSG x Chelsea, , grátis.