Arjen Robben torna-se o melhor marcador da Bundesliga

Com os dois golos na vitória esmagadora por 8-0 diante do Hamburgo, Arjen Robben tornou-se o melhor marcador da Bundesliga com 14 golos em igualdade com Alexander Meier do Eintracht Frankfurt.

O holandês tem se caracterizado como um dos jogadores principais deste Bayern de Pep Guardiola e jogou em 17 dos 21 jogos na Bundesliga, sendo titular em 16. O extremo veloz Robben está a apenas dois tentos de igualar o seu melhor registo: no seu primeiro ano no conjunto bávaro, em 2009/10, e com grande parte da segunda volta ainda por disputar, é crível que ultrapasse a sua melhor marca na liga germânica.

Neste momento está concentrado na Liga dos Campeões, em que marcou dois golos, e na eliminatória com o Shakthar Donestk em que o Bayern de Munique é favorito.