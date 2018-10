Nuno Dias nomeado para melhor treinador do Mundo

A notícia foi divulgada pelo portal Futsal Planet, que coloca Nuno Dias numa lista de dez candidatos. O treinador do Sporting é o quinto nome português a ser nomeado para os prémios deste ano, depois de Ana Pereira, Ana Azevedo e Melissa Antunes, para melhores jogadores de futsal feminino, bem como a selecção nacional feminina, para melhor selecção do mundo.

Nuno Dias vai ter a companhia de mais nove nomes na eleição para melhor técnico do mundo; são eles Victor Acosta, do Nagoya Oceans(Japão), Massimiliano Bellarte, do Acqua & Sapone Emmegross (Itália), Cacau, do Kayrat Almaty (Cazaquistão), Marc Carmona, treinador do Barcelona Alusport (Espanha), adversário dos leões na Uefa Futsal Cup, Cidão, do ACD Intelli Orlandia (Brasil), Christian Meloni, do Boca Juniors (Argentina), Vander Iacovino, técnico do Futsal Brasil Kirin Sorocaba (Brasil), Jesús Velasco, do Inter Movistar (Espanha) e Andrey Yudin, do Dina Moscovo (Rússia).