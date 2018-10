Ferrari excita com proposta visual para a F1 do futuro

A Scuderia Ferrari revelou ontem, no seu site oficial, um conceito de monolugar F1 que, segundo os italianos, permitiria ressuscitar o interesse dos fãs na modalidade. Não é segredo que a equipa de Maranello tem feito pressão para que 2017 seja um ano de grande revolução na categoria.

O carro, bonito e com linhas muito agressivas, apresenta um ar futurista, claramente diferente dos actuais monolugares em prova, e onde se destaca a integração do capacete do piloto na própria estrutura do monolugar.

A Ferrari destaca a sua confiança de que esta revolução estética na F1 possa ser feita sem “destruir os actuais regulamentos técnicos. Mudanças mínimas dão ao carro uma imagem totalmente diferente daquela a que nos habituámos. O nosso desafio era criar algo que fosse — digamo-lo sucintamente — mais bonito.", afirmavam os italianos no seu site.