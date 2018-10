Basileia x Porto na Liga dos Campeões (1-1)

21:40. Empate precioso do Porto: após começar a sofrer, devido ao golo de Derlis González, o Porto passou pelas tormentas da ineficácia atacante e empatou a partida a dez minutos do fim, mediante castigo máximo. Danilo marcou o golo forasteiro que poderá ser vital para o apuramento do FC Porto.

Apito final

90+4'. Fim do jogo, empate positivo para o Porto, 1-1 com golos de Derlis e Danilo.

90'. Quatro minutos de descontos.

88'. O empate é um resultado positivo para o Porto, o jogo caminha agora favoravelmente rumo aos intentos portistas.

87'. Cartão amarelo para Danilo.

82'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Hamoudi e sai Gashi.

79'. Gooooooloooooo do FC Porto!!! Penalidade máxima bem marcada por Danilo, empate 1-1 no Jakob-Park!!!

78'. Grande penalidade para o Porto, mão de Samuel após centro de Danilo.

74'. Remate frontal de Herrera, a bola encaminhou-se directamente para as mãos do guarda-redes checo, fácil defesa.

68'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Rúben Neves e sai Óliver Torres.

67'. Óliver queixa-se com dores e pede a substituição.

65'. Jackson apanha a bola perdida na área, espera pela saída de Vaclik, pica o esférico...vai marcar...mas a bola bate na barra e sai...acentua-se a pressão portista.

63'. Substituição na formação do Basileia: Entra Embolo e sai Streller.

59'. Tello perfura e entra na área do Basileia...remata cruzado para golo, defende Vaclik! Excelente parada do checo, cheirou a golo no Jakob-Park.

57'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Quaresma e sai Brahimi.

57'. Falta dura de Suchy sobre Jackson, carrinho desmesurado, cartão amarelo.

51'. Falta dura de Alex Sandro, cartão amarelo punindo entrada perigosa com o pé em riste sobre Xhaka.

49'. Por incrível que pareça, o golo do Porto foi invalidado pela equipa de arbitragem...boa decisão, existia fora-de-jogo posicional de Jackson.

48'. Goooooolooooo do Porto!!! Canto de Tello, bola para a cabeça de Maicon, defesa por reflexo de Vaclik e recarga certeira de Casemiro!!!

47'. Falta dura, cartão amarelo para o central Samuel.

46'. Recomeça a partida, bola para o Porto.

46'. Substituição na formação do Basileia: Entra Davide Callà e sai Derlis González

Segundo tempo

20:44. Jogo equilibrado, maior ímpeto do FC Porto, maior controlo da posse de bola mas...menos golos. O Basileia marcou na única oportunidade de golo de que dispôs. Derlis González, antigo jogador do Benfica, marcou a passe magistral do médio Frei.

Intervalo

45+4'. Jackson entrou de modo ríspido e violento sobre Xhaka...faltou amostragem de um cartão...

45+3'. Jogo interrompido: Xhaka está a ser assistido pela equipa médica.

45'. Três minutos de descontos.

43'. Remate de Brahim, fraco, para as mãos de Vaclik.

41'. O Porto tenta furar mas a muralha suíça está bem posicionada e não tem tremido. Boa coordenação defensiva.

36'. Cartão amarelo para o médio Óliver.

36'. Cartão amarelo para Elneny, decisão duvidosa já que a falta parece inofensiva.

36'. Fora-de-jogo mal assinalado a Tello: erro de arbitragem que pode ter custado caro ao Porto, Tello isolou-se...

34'. Mau passe de Brahimi, que erro numa zona fatal...valeu a falha ofensiva do Basileia...

32'. Pressiona o Porto, subindo no terreno e não deixando o Basileia respirar.

31'. Canto perigoso a favor do Porto! Bola para a pequena área, indecisão na hora do remate, alivia depois o Basileia!

29'. Cartão amarelo para o impetuoso Casemiro.

27'. O jogo acalmou e o ritmo baixou substancialmente nestes últimos minutos.

22'. Derlis está visivelmente afectado depois do lance do golo, no qual foi atingido pelo joelho de Fabiano.

21'. O médio Frei vê cartão amarelo por falta sobre Brahimi.

20'. Danilo sobe no terreno, combina com Tello e depois remata com perigo...defende Vaclik, canto para o Porto.

19'. Livre de Tello, cabeceamento de Casemiro mas a bola foi morrer nas mãos do checo Vaclik.

14'. Brutal eficácia do Basileia, que agora se mostra mais confiante em campo. Brilhante o passe de Frei para o golo de Derlis.

11'. Goooooolooooo do Basileia!!! Passe inteligente de Frei que sobrevoo a defesa do Porto, Derlis ganhou no corpo-a-corpo e perante Fabino não vacilou!!!

11'. Passe longo para a diagonal do veloz Derlis...desmarca-se e aguenta a carga...

9'. Brahimi cai perto da linha de fundo, pede falta o argelino mas o árbitro ignora e manda jogar.

4'. O Porto contola a bola e domina territorialmente a partida.

1'. Roda a bola em Saint Jakob-Park, emoções da Liga dos Campeões !

Apito inicial

19:25. Onze titular do FC Porto: Fabiano; Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro; Casemiro, Herrera e Óliver Torres; Brahimi, Tello e Jackson Martínez.

19:20. Onze titular do Basileia: Vaclík; Xhaka, Suchy, Walter Samuel e Safari; Elneny, Zuffi e Frei; Derlis Gonzalez, Gashi e Streller.

19:05. Ivanov (lesionado) e Fabian Schar (castigado) são as duas grandes baixas do Basileia; o Porto apresenta-se sem lesões e poderá fazer uso do seu melhor onze contra o Basileia.

18:55. Onzes prováveis do Basileia x FC Porto:

18:45. «Esta eliminatória será equilibrada. O Paulo Sousa está a fazer um excelente trabalho no Basileia, e tanto ele como a equipa mostraram muito carácter durante a fase de grupos. São experientes e têm muitos jogadores internacionais», afirmou o treinador basco Julen Lopetegui, que devolveu os elogios feitos pelo homólogo Paulo Sousa.

18:25. «Analisámos o Porto tal como fazemos com todos os adversários. Claro que temos de fazer alguns ajustes tendo em conta o adversário que enfrentamos, mas somos sempre fiéis aos nossos princípios. Olhando para as estatísticas, juntamente com Chelsea e Real Madrid, o Porto é a única equipa que não perdeu na fase de grupos», declarou Paulo Sousa, elogiando o oponente.

18:00. O Basileia esteve pela última vez nos oitavos-de-final da UEFA Liga dos Campeões na temporada 2011/2012: precisamente na temporada em que o Benfica de Jorge Jesus também ultrapassou a fase de grupos da UCL. O Basileia enfrentou, nos oitavos-de-final o Bayern Munique: após uma vitória caseira de 1-0 na primeira mão, o Basileia foi trucidado por 7-0 na Alemanha.

17:45. O FC Porto não chega aos quartos-de-final de uma Liga dos Campeões desde a temporada 2008/2009, altura em que Jesualdo Ferreira comandava a nau portista. À data, o Porto encontrou-se com o Manchester United de Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson. Após um empate 2-2 em Old Trafford, foi um tiro distante de Cristiano Ronaldo a decidir a eliminatória (0-1 em pleno Dragão).

17:20. O melhor marcador do Basileia nesta fase final da UEFA Liga dos Campeões é o avançado paraguaio ex-Benfica Derlis González, que apontou dois golos; pelo pelo do FC Porto, o melhor marcador chama-se Jackson Martínez - o goleador colombiano marcou cinco golos em seis jogos e foi a grande figura do conjunto de Julen Lopetegui (bisou em Lviv, impedindo vitória do Shakhtar Donetsk).

17:00. O percurso de qualificação do Basileia não começou da melhor forma: no Santiago Bernabéu, o Basileia foi goleado por 5-1 pelo colosso Real Madrid. Mas a resposta suíça chegou logo no segundo jogo, com uma vitória surpreendente frente ao favorito Liverpool, em Saint Jakob-Park, com um golo de Streller (1-0). De ressalvar o empate diante do Liverpool, na última jornada da fase de grupos, 1-1 em Anfield Road.

16:35. Na caminhada da fase de grupos, o FC Porto brilhou na partida inaugural contra o BATE Borisov: no Dragão, os portistas golearam por 6-0 com uma exibição fenomenal do médio Yacine Brahimi, que apontou três golos. Na Bielorrússia, o Porto voltou a vencer de forma copiosa: 0-3 com golos de Herrera, Jackson Martínez e Tello. O Porto, ainda assim, foi incapaz de se superiorizar ao Shakhtar (registaram-se dois empates).

16:15. Para chegar aos oitavos-de-final, o FC Porto liderou o grupo H com 14 pontos, ultrapassando a oposição de Shakhtar Donetsk (9 pontos). Sem registar nenhuma derrota nos seis jogos, o FC Porto obteve quatro vitórias e dois empates, marcando 16 golos (tantos como Real Madrid e Bayern marcaram na fase de qualificação) e apenas sofrendo 4 tentos.

16:00. Para chegar aos oitavos-de-final, o Basileia teve de sobreviver ao grupo B mortífero (Ludogorets, Liverpool e Real Madrid). O clube suíço qualificou-se na segunda posição, com sete pontos, atrás do líder Real Madrid que amealhou 18. O Basileia conseguiu ultrapassar o Liverpool, que apenas somou cinco pontos. Duas vitórias e um empate chegara para a equipa suíça qualificar-se.

15:45. Basileia x FC Porto de hoje será o primeiro duelo entre as duas formações, já que nunca antes Basileia e Porto se tinham cruzado na História do futebol. Julen Lopetegui, técnico dos portistas, e Paulo Sousa, treinador dos suíços, disputam pela primeira vez os oitavos-de-final da UEFA Liga dos Campeões, ambicionando entrar no lote das 8 melhores equipas da Europa.

15:30. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Basileia x FC Porto, referente à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. A partida jorgar-se-á no estádio Saint Jakob-Park, às 19:45 - siga o minuto a minuto do jogo Basileia x FC Porto, , em Vavel Portugal.