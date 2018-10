Celtic x Inter: Jogo entre históricos na Liga Europa

O Celtic x Inter constitui um dos jogos mais interessantes dos dezasseis-avos-de-final da Liga Europa. Ambas são equipas históricas, que já foram colossos mundiais e neste momento passam por um momento menor do seu vasto historial.

Celtix x Inter: Reencontro mais de 40 anos depois

O Celtic foi campeão europeu em 1966/67 justamente contra este Inter e numa partida realizada no Estádio do Jamor. O Inter venceu a prova máxima da UEFA em 1963/64, em 1964/65 na final contra o Benfica e por último em 2009/10 (com José Mourinho ao leme) e já ganhou esta prova por três vezes, em 1990/91, 1993/94 e 1997/98. A equipa escocesa nunca ganhou este titulo. Os clubes apenas se confrontaram mais uma vez, nas meias-finais da antiga Taça dos Campeões de 1971/72 em que empataram os dois jogos a zero sendo o Inter mais forte na fatídica decisão por grandes penalidades - nesse ano a turma «nerazzurri» foi à final com o Ajax e perdeu 2-0 com golos de Johan Cruyff.

Icardi confiante numa vitória que sirva de prenda de aniversário

O avançado argentino Mauro Icardi do Inter garante: «Se os adeptos do Celtic pensam que irão criar uma atmosfera que me intimide, estão enganados. O jogo na Escócia é no mesmo dia do meu aniversário e a única prenda que quero na próxima quinta-feira é voltar a Itália com uma boa vitória a favor do Inter». Quem vai falar o jogo é o internacional japonês Yuto Nagatomo do Inter que terá de parar cerca de seis semanas para recuperar da lesão muscular.

Uma má notícia para o Celtic são as lesões de Kris Commons e Mikael Lustig. Ainda assim, há outros jogadores que podem substituí-los, como Stuart Armstrong e Gary Mackay-Steven, contratados ao Dundee United FC. Este último, extremo pleno de capacidades ofensivas, deverá ser titular.

Sutton, antigo goleador dos «The Hoops», dá a receita

Chris Sutton, antigo avançado inglês do Celtic afirmou: «Para mim, o confronto da ronda, entre dois gigantes, ambos ex-campeões europeus. Para os jogadores do Celtic será um dos jogos mais marcantes da temporada. O Celtic terá de se apresentar de forma equilibrada e não cometer erros como os que já tantas vezes cometeu nas provas europeias. Perante melhores jogadores, por vezes o mais aconselhável é jogar mais atrás no terreno. Diria até que um nulo em casa não seria o pior dos resultados para o Celtic. Gosto muito de Shaqiri, trata-se de um jogador de topo. Depois também têm o Icardi, que no passado fim-de-semana bisou frente ao Palermo. Roberto Mancini ainda está a tentar colocar o seu selo neste Inter e esta competição pode ajudar a que o faça, pelo que eles vão certamente levar esta eliminatória muito a sério».

Nas várias casas de apostas a vitória do Inter, na Escócia, é vista como o resultado mais provável.