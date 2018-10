Jornada 21: Sporting descola e cai, Gil foge à despromoção

A 21ª jornada da Liga Nos arrancou na passada Sexta-feira no Estádio do Dragão. Os azuis e brancos receberam e venceram os vimaranenses por 1-0 numa noite brilhante que contou com o golo de Yacine Brahimi.

Já no Sábado a abertura das hostilidades esteve em Barcelos. O Gil Vicente recebeu e venceu, para surpresa de muitos, a equipa do Paços de Ferreira por 1-0. O golo de Nwankwo aos 67' garantiu a vitória e a elevação do Gil à 15ª posição, fugindo da zona de despromoção.

Também no Sábado foi a vez do Sporting viajar até ao Restelo e regressar a Alvalade.... com uma divisão de pontos. Os leões de Marco Silva ainda estiveram a perder, mas no último lance da partida valeu Mané a trocar as voltas à defesa azul, anulando a vantagem dada pelo golo de Rui Fonte.

No Domingo o dia foi cheio.... de golos. O Penafiel recebeu o Marítimo e a vitória dos madeirenses foi sofrida. O Penafiel marcou cedo e chegou mesmo a estar a ganhar por 2-0 quando, aos 19' minutos, André Fontes furou as redes de Salin. Aos 33', já o Marítimo reduzia a vantagem com o golo de Xavier, logo seguido de Ebinho e Rául. O resultado parecia feito, mas à passagem dos 78' foi a vez de Marega fazer o 4-2. Já nos descontos foi Pedro Ribeiro a reduzir a vantagem dos madeirenses para 3-4 ao minuto 93.

Ainda no Domingo destaque para o empate a uma bola entre o Rio Ave e o Moreirense. Resultado esse que foi celebrado pelos vila-condenses como se de uma vitória se tratasse. A equipa treinada por Pedro Martins ascendeu ao 7º lugar da tabela e sonha agora com a Europa. Um empate foi também o resultado final entre a Académica e o Boavista, mas desta vez sem golos.

E para terminar o fim de semana, o Benfica recebeu novamente o Vitória de Setúbal e venceu por uns sólidos 3-0, repetindo o resultado dos últimos 3 jogos em casa para o Campeonato. Já o Sporting de Braga recebeu e venceu o Arouca por 2-0, deixando sem hipóteses a equipa visitante que cada vez mais se aproxima dos lugares de despromoção. Para fechar as contas, o Estoril viajou até à Madeira e ficou a ver navios quando no final da partida viu a vitória sorrir à equipa da casa por 1-0.