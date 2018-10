Wolfsburgo x Sporting na Liga Europa (2-0)

Daqui por uma semana em Alvalade, vão ser precisos dois golos dos leões para anular a vantagem do Wolfsburgo. A tarefa é difícil, mas não é impossível. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão e , continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade!

O Sporting acusou muito o golo sofrido logo no minuto inicial da segunda parte, por Bas Dost e teve muitas dificuldades para chegar com perigo à baliza alemã. Bas Dost bisaria já dentro da meia hora final, o que deixa os leões em posição difícil para o encontro da segunda mão.

Triunfo germânico justo por aquilo que fez na segunda, com várias ocasiões de golo e só Rui Patrício evitou que os números fossem outros.

FINAL DO JOGO, VITÓRIA DO WOLFSBURGO 2-0 SOBRE O SPORTING!

Vão jogar-se mais três minutos de descontos.

88' Alteração no Wolfsburgo, saiu Vieirinha e entra Schaffer.

85' Cinco minutos para o fim o Sporting tenta chegar mais perto da baliza alemã, mas o Wolfsburgo continua perigoso nas saídas rápidas em contra-ataque.

79' Dupla substituição no Sporting, saíram Rosell e Montero, entram André Martins e Tanaka.

79' Alteração no Wolfsburgo, saiu Schurrle e entra Caligiuri.

78' Perda de bola infantil de Paulo Oliveira, a bola acaba por sobrar para Schurrle que atira para mais uma grande defesa de Rui Patrício.

73' Que perdida do Sporting!!! João Mário salta sozinho de cabeça, mas atira ao lado.

69' Substituição no Sporting, saiu Carrillo e entra Carlos Mané.

69' Bas Dost só não faz o hat-trick porque Rui Patrício faz uma enorme defesa para canto.

65' Com vinte minutos da segunda parte, o Wolfsburgo controla o jogo. O bis de Bas Dost dá vantagem aos alemães, frente ao Sporting que tenta reagir mas sem levar perigo à baliza de Diego Benaglio.

63' Golo do Wolfsburgo! Novo centro de De Bruyne e Bas Dost ao segundo poste de carrinho empurra para dentro.

55' Quase marca o Wolfsburgo! De Bruyne na cara de Rui Patrício atira rasteiro e o guardião defende com o pé.

51' Cartão amarelo para Arnold por agarrar João Mário.

48' Cartão amarelo para Carrillo.

46' Golo do Wolfsburgo! Passe de Naldo e Bas Dost na cara de Rui Patrício atira para o fundo da baliza.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

A fechar o primeiro tempo erro do árbitro Alon Yefet a prejudicar o Sporting ao não assinalar uma grande penalidade por mão na bola de Vieirinha.

Schurrle obrigou Rui Patrício a defesa apertada, mas foi dos leões a melhor ocasião para marcar, com Carrillo isolado a fazer a bola tirar tinta do poste.

Primeira parte com o Sporting a mostrar boa atitude e não ter receio de jogar olhos nos olhos com o Wolfsburgo. A equipa leonina entrou melhor, mas os alemães equilibraram a partir dos vinte minutos.

INTERVALO DO JOGO, WOLFSBURGO E SPORTING EMPATAM A ZERO!

44' Erro do árbitro israelita ao não marcar uma grande penalidade a favor do Sporting! na área germânica, Vieirinha desvia a bola com a mão, mas apesar dos protestos o juiz manda seguir.

41' Alteração no Wolfsburgo, saiu Hunt e entra Arnold.

39' Remate de primeira de Vieirinha com a bola a sair ao lado da baliza.

38' Cruzamento de Carrillo e cabeçada fraca de Montero para Diego Benaglio.

37' Centro de Vieirinha e Bas Dost atira fraco para as mãos de Rui Patrício.

34' Que oportunidade do Sporting!!! Carrillo isolado por Nani atira rasteiro e a bola passa pertíssimo do poste.

27' Novo remate de Schurrle para defesa de Rui Patrício.

19' Jung centrou e Paulo Oliveira tirou o golo a Bas Dost, mas quase fazia auto-golo o central leonino.

16' Schurrle entra na área pela esquerda e remata forte para defesa de Rui Patrício para canto.

13' Cartão amarelo para Rosell por rasteirar Hunt.

10' Primeiros dez minutos com o Sporting a entrar bem no encontro a ter posse de bola, procurando assim tirar a iniciativa à equipa alemã.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O WOLFSBURGO!

17:58. Entram as equipas no relvado da Wolfsburgo Arena, onde já se ouve o hino da Liga Europa.

17.50. Os jogadores já terminaram o aquecimento e daqui a pouco estarão de volta para o início da partida.

17:26. As duas equipas já aquecem no relvado da Wolfsburgo Arena, com capacidade para 22 mil espectadores.

17:24. No banco do Wolfsburgo vão sentar-se, Grun, Schafer, Klose, Caligiuri, Seguin, Arnold e Bendtner.

17:22. No banco de suplentes do Sporting vão estar Marcelo, Naby Sarr, Jonathan Silva, André Martins, Diego Capel, Carlos Mané e Tanaka.

17:20. O Wolfsburgo joga com, Diego Benaglio na baliza, defesa com Jung, Naldo, Knoche e Rodriguez, no meio-campo Trasch, Hunt e De Bruyne e no ataque Vieirinha, Schurrle e Bas Dost.

17:15. O Sporting vai alinhar com, Rui Patrício na baliza, a defesa com Cédric, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo e Jefferson, no meio-campo Rosell, Adrien Silva e João Mário, na frente Nani, Carrillo e Montero.

17:05. No lado do Sporting, Marco Silva mostrou-se confiante na sua equipa. "Vamos respeitar o adversário. Temos qualidade e queremos mostrar o nosso valor. Os níveis de motivação estão no máximo", afirmou.

17:00. Na antevisão do encontro o técnico Dieter Hecking repartiu o favoritismo. "Esperamos um adversário forte com jogadores tecnicamente dotados. Há 50% de hipóteses para cada lado", frisou.

16:50. Onzes prováveis do Wolfsburgo x Sporting:

16:35. O Wolfsburgo segue numa série espectacular de vitórias que dura há 10 jogos - a última derrota registou-se precisamente para a Liga Europa, contra o líder do grupo, Everton. Em toda a época 2014/2015, o Wolfsburgo apenas registou uma derrota em casa - precisamente contra o Everton, 0-2.

16:10. O Sporting tem apresentado graves dificuldades para vencer fora de portas - nos últimos 12 duelos internacionais, o Sporting não registou qualquer vitória. A última vitória (fora) do Sporting nas competições europeias remonta ao ano de 2011, quando bateu, na Liga Europa, os suíços do FC Zurique por 0-2. As probabilidades jogam a favor do Wolfsburgo.

15:40. O Wolfsburgo colocou-se no foco dos analistas desportivos após ter goleado o colosso Bayern Munique, há três semanas atrás, numa partida da Bundesliga. A grande vitória dos lobos corroou a boa campanha da equipa de Dieter Hecking, que está a oito pontos do líder bávaro. Bas Dost bisou na partida, assim como o médio belga Kevin De Bruyne.

15:25. Este será o terceiro confronto do Sporting em 2014/2015 contra formações alemãs: nas duas partidas da UEFA Liga dos Campeões, diante do Schalke 04, o Sporting realizou duas boas exibições, com desfechos diferentes. Em Gelsenkirchen, apesar da (injusta devido à errada grande penalidade) derrota, o Sporting exibiu-se a bom nível; em Alvalade, venceu por 4-2 com golos de Sarr, Slimani, Nani e Jefferson.

15:05. O Sporting chega a esta partida após duas semanas de depressão: dois empates que deixaram os Leões praticamente fora da luta pelo título. Empate 1-1 em Alvalade, contra o rival Benfica, e novo empate de 1-1 diante do Belenenses, no Restelo. Já o Wolsburgo vem de duas vitórias na Bundesliga (3-0 contra o Hoffenheim e 4-5 no terreno do Bayer).

14:50. O Sporting segue na terceira colocação do campeonato português, com 44 pontos, doze vitórias e oito empates em 21 jogos - apesar de ser a formação com menos derrotas na prova (apenas uma), o Sporting vê-se longe da luta pelo título. O Wolfsburgo segue na segunda posição da Bundesliga, com os mesmos 44 pontos que o Sporting, fruto de 13 vitórias e cinco empates. É o segundo melhor ataque da prova (46 golos).

14:35. O Wolfsburgo amealhou 10 pontos na fase de grupos da UEFA Liga Europa, tendo ficado atrás do líder Everton. A formação alemã venceu três jogos e empatou um, apontando 14 golos. Sem sorte contra o Everton (perdeu ambas as partidas 0-2 e 4-1) o Wolfsburgo goleou o FK Krasnodar (5-1 em casa), bateu fora o Lille (0-3) e voltou a castigar os russos do FK Krasnodar (2-4).

14:25. O Sporting chega à Liga Europa devido ao terceiro lugar obtido na fase de grupos da Liga dos Campeões; a formação de Alvalade obteve sete pontos, menos um que o segundo classificado, Schalke 04, adversário alemão que o Sporting venceu em Alvalade (4-2), tendo com ele perdido na Alemanha (4-3). O Sporting venceu duas partidas no contexto europeu, até agora: as vítimas foram Schalke 04 e Maribor.

14:10. Seja bem-vindo ao jogo Wolfsburgo x Sporting, partida referente à primeira mão dos dezasseis-avos-de-final da Liga Europa; o jogo será disputado no Volkswagen Arena às 18 horas - siga o minuto a minuto do Wolfsburgo x Sporting, grátis, em Vavel Portugal.