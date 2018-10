Atlético Madrid: Tiago recupera totalmente

O internacional português Tiago, que saiu lesionado durante a partida com o Celta de Vigo, já se treina com normalidade. O plantel do Atlético treinou-se na cidade desportiva de Majadahonda (complexo desportivo do clube) em que os exercicios fisicos e toque de bola foram predominantes na sessão.

O centro campista que saiu antes da primeira meia hora de jogo devido a uma sobrecarga no gémeo esquerdo trabalhou sem problemas com todos os jogadores do plantel, com excepção de Koke que continua a sua recuperação.

A equipa técnica incluiu nos trabalhos o centro campista Carlos Ramos e o defesa Lucas Hernández, ambos provenientes da equipa B.