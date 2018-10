FIFA: Figo apresenta candidatura com intuito de «restaurar a transparência»

Foi numa cerimónia no mítico estádio de Wembley que o ex-internacional português Luis Figo, uma das maiores figuras do desporto luso, apresentou ontem a sua candidatura oficial à presidência da FIFA. Figo centrou a mensagem no objectivo de «restaurar a transparência» do organismo que tutela a modalidade a nível mundial - «Ao longo dos últimos meses e anos, tenho visto a imagem da FIFA a degradar-se. Jogadores, diretores, treinadores, todos me dizem que algo deve mudar», declarou o ex-jogador de Sporting, Barcelona, Real Madrid e Inter.

Figo elencou várias sugestões e propostas para alterar as políticas actuais da FIFA, como o aumento de receitas alocadas para as federações dos membros (cerca de 50% das receitas totais da FIFA nos próximos quatro anos), introdução de escolas de futebol em todas as associações (com o intuito de desenvolver a formação) e o alargamento dos das fases de qualificações de Mundiais para cerca de 42 a 48 participantes.

«Acredito num novo estilo de liderança que pode restaurar a transparência», afirmou Figo, relembrando que é tempo de dar ao futebol o retorno de tudo aquilo que o desporto lhe proporcionou ao longo da vida: «Sou o que sou devido ao futebol, sou independente e nada devo a quem quer que seja. Por isso, posso concentrar-me apenas no futebol. Adoro o futebol, essa é a principal razão porque me candidato».