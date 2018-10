Bas Dost: assassínio de defesas em série

Bas Dost tem vivido um período de imparável eficácia: o avançado holandês de 25 anos tem estado numa forma assassína na cara do golo, são já dez golos marcados nos últimos seis jogos. O Wolfsburgo agradece.

A espectacular série goleadora de Bas Dost começou na partida contra o Colónia (2-1 a favor dos lobos), no âmbito da Bundesliga; Mais de um mês depois, no dia 30 de Janeiro, Dost voltou aos golos, bisando contra o Bayern (no 4-1 caseiro).

O único jogo da série em que o holandês ficou em branco foi contra o Eintracht Frankfurt - seguiu-se, no dia 7 de Fevereiro, um golo contra o Hoffenheim (no 3-0 caseiro), um «poker» no terreno do Bayer e, agora, um bis diante do Sporting, numa partida da Liga Europa.