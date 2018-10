Barcelona inaugura campo Tito Vilanova

O Barcelona inaugurou o campo Tito Vilanova na Cidade Desportiva Joan Gamper. «Todas as geracões jovens, devem saber quem foi Tito. Um grande treinador e um grande barcelonista», referiu Josep Maria Bartomeu, presidente dos catalães.

O evento decorreu com a presença da familia do falecido treinador «culé», a equipa do Barcelona e um membro representante da direcção. Recordemos que o antigo treinador, que foi campeão com 100 pontos na temporada 2012/2013, faleceu a 25 de abril do ano passado.

Em 2012, quando o espanhol era adjunto do Barça (trabalhando com Pep Guardiola), José Mourinho protagonizou um incidente ao colocar o dedo no olho de Vilanova. As palavras de Montse Chaure, viúva do técnico, foram as mais emotivas: «aqui sentia-se como em casa. Este campo é a melhor forma de o recordar».