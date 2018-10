Manuel Pellegrini em silêncio sobre o embate contra o Barça

O técnico do Manchester City, Manuel Pellegrini, ainda não quer falar do embate com o Barcelona, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Acima de tudo, quer a equipa focalizada no seu próximo compromisso para a Premier League, com o Newcastle. «Temos que conseguir os três pontos e jogar bem. O melhor que os meus jogadores podem fazer nesta partida é não pensar no Barça», afirmou, na antevisão do duelo.

Quanto ao facto de estar a sete pontos do Chelsea diz, Pellegrini afirmou: «Não estou obcecado pelos pontos. As diferêncas podem encurtar como ficou demostrado noutros anos. Se ganharmos ao Newcastle conseguiremos os mesmos pontos que a temporada passada nesta altura e fomos campeões. Não se pode ganhar sempre, mas ganhar a próxima partida é possivel». Também falou do regresso ao activo do médio Yaya Touré: «É muito importante para nós, é um dos lideres e referências desta equipa».

Sobre o novo reforço, Wilfred Bony, Pellegrini realçou a positiva adição do costa-marfinense: «Necessitamos de um jogador com as suas caracteristicas, não é o mesmo perfil do Negredo, embora tenham algumas parecenças. Pode jogar com Aguero, com Dzeko, com Jovetic... Não nos adaptaremos a ele, mas sim ele a nós».

Mas sobre o jogo com o Barcelona, reserva absoluta: «Simplesmente não é o momento indicado para falar do Barça. Primero pensamos no Newcastle e depois haverá tempo para a Champions».