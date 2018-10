Mónaco vence Nice com golo de Bernardo Silva

Na abertura da jornada 26 da Ligue 1 de França, o Nice recebeu o Mónaco em casa e perdeu por 0-1, com golo do português Bernardo Silva.

O médio ex-Benfica saltou do banco ao minuto 58 para substituir Berbatov, e ao minuto 85, após um mau passe da defesa do Nice que foi intercetado por Matheus Carvalho, Bernardo Silva faz o golo na recarga.

Assim, a formação do Mónaco que conta com os portugueses Ricardo Carvalho, João Moutinho, o autor do golo Bernardo Silva e o treinador Leonardo Jardim sobe ao 4º lugar da tabela classificativa com 43 pontos, embora seja à condição, pois ainda não se realizaram os jogos do Saint-Étienne e do Bordeaux.