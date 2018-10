Moreirense x Benfica na Liga NOS (1-3)

Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão , . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Na segunda metade, o jogo foi muito mais vivo, e após a expulsão de André Simões, a equipa da casa perdeu toda a sua organização, e o Benfica foi para a frente e chegou facilmente à vitória, que até poderia ter sido mais ampliada.

O Benfica dominou a primeira metade, apesar de ter ido para o descanso em desvantagem, após o golo do Moreirense, na sequência de um dos muitos contra-ataques que iam fazendo.

Final do Encontro

Jorge Ferreira deu ordem para se jogar mais 4 minutos para além dos 90.

90+4. João Pedro numa iniciativa individual ao longo da lateral, a vir para dentro e a ganhar o canto.

89'. Benfica - Substituição - Sai Pizzi, Entra Gonçalo Guedes

85'. Cartão amarelo para Battaglia.

82'. Benfica - Substituição - Sai Lima, Entra Derley

82'. Moreirense - Substituição - Sai Alex, Entra Leandro Souza

82'. Talisca a rematar de muito longe, e a bola a passar bastante perto.

81'. O Benfica vai afunilando o Moreirense lá atrás, sem deixar que saiam para o ataque.

77'. Benfica - Substituição - Sai O.John, Entra Talisca

75'. O Benfica agora apenas precisa de controlar o jogo, e pelo ritmo que está a impor, ainda deverá marcar mais golos.

Salvio a cruzar rasteiro na direita, e a bola a atravessar toda a pequena área, sendo finalizada por Jonas, que só teve de encostar.

72'. GOLOOOOOO! BENFICA!

Lisandro Lopez que está no banco de suplentes, levou cartão amarelo.

70'. Com a expulsão de André Simões, a equipa do Moreirense ficou bastante desconcentrada.

67'. Moreirense - Substituição - Sai Anilton, Entra João Pedro

Após o pontapé de canto, a bola a ser aliviada para fora da área, e de primeira, e de bastante longe, Eliseu a rematar, e a bola a bater à frente de Marafona, e a entrar.

64'. GOLOOOOOOO! BENFICA!!

64'. Pizzi a rematar fora da área, para a excelente defesa de Marafona.

Começou com os ânimos bastante fortes, esta segunda metade.

61'. Ambos os treinadores foram expulsos! Jorge Jesus e Miguel Leal receberam ordens para abandonar os bancos.

Está instalada a confusão no Estádio Moreira de Cónegos.

60'. Cartão vermelho para André Simões!

Na cobrança de um canto na direita, Luisão a aparecer vindo de trás, e nas alturas, a cabecear para o fundo da baliza de Marafona.

57'. GOLOOOOOOO! BENFICA!

57'. Salvio a cair na área, após corte de Elizio, e a equipa benfiquista fica a pedir penalty.

55'. O Moreirense a pressionar na defensiva benfiquista, e a obrigar Artur a aliviar rapidamente.

53'. Pizzi a cobrar um livre bastante longe da área, e Marafona a amarrar, no meio das torres defensivas do Benfica.

51'. Moreirense - Substituição - Sai Diogo Cunha, Entra Djibril

Jonas a rematar contra a barreira.

49'. Pontapé livre mesmo à boca da área. Bastante perigo para a baliza de Marafona.

48'. Cartão amarelo para Marafona.

Na marcação do pontapé de canto, a bola a atravessar toda a área, Jonas a receber de peito e a rematar muito por cima.

47'. Cruzamento de Maxi, a desviar num defesa do Moreirense, e quase a chegar aos pés de Lima. Ganha canto, o Benfica.

Regressaram sem alterações, as duas equipas.

Início da Segunda Parte

Já o Moreirense tem sido bastante competente defensivamente, e quando sai para o contra-ataque, cria sempre algum perigo para a baliza de Artur.

O Benfica tem dominado o jogo, e esse domínio é avassalador, no que toca à posse de bola. No entanto, não está a conseguir criar perigo para a baliza do Moreirense, e estando a falhar inúmeros passes, complica a tarefa ofensiva.

Intervalo

41'. O Benfica está a apostar imenso nos cantos curtos, e por vezes, consegue apanhar a defesa adversária desconcentrada, criando algum perigo.

37'. Pizzi a bater o livre de muito longe, para Marafona amarrar em segurança.

Mais uma vez, o Moreirense a sair em contra-ataque, Arsénio a passar para João Pedro, que de fora da área, a rematar em jeito, sem hipóteses para Artur. Está feito o primeiro!

35'. GOLOOOOOOOOOOO! MOREIRENSE!

34'. De longe, Salvio a rematar fraco, para a defesa de Marafona.

30'. Com meia hora decorrida, ainda não houve nenhuma ocasião de perigo, que merecesse registo.

27'. Sempre que há um canto a favor do Benfica, a turma da casa treme imenso, para tirar a bola para longe.

25'. Pizzi a receber a bola no meio de três homens, e de fora da área, a fazer um belo remate. Passou perto da trave!

23'. O Moreirense vai aproveitando as oportunidades que têm para subir para o meio campo benfiquista.

19'. Cruzamento de Pizzi na direita, e Lima a aparecer para desviar, mas chega primeiro o defesa, que corta para canto.

18'. O Moreirense vai tentando sair no contra-ataque.

14'. O Moreirense passa por momentos de aflição.

A equipa benfiquista bateu o canto rapidamente e após cruzamento na direita, Jonas a enviar a bola ao poste.

13'. Quase golo, do Benfica!!

12'. Eliseu a rematar bastante forte, ainda de longe. A bola desviou num defesa do Moreirense, e saiu para canto.

9'. Pizzi a tocar para Lima, que à entrada da área, deu meia-volta e rematou ao lado da baliza de Marafona.

Jardel cabeceou, mas não conseguiu que a bola chegasse à baliza, tendo sido cortada para longe pela defesa.

7'. Primeiro canto, a favor do Benfica.

5'. O Benfica vai tentando sair algumas vezes, com a bola no pé, mas a formação da casa, está a ser bastante competente em cortar essas tentativas.

3'. Grande acção de contra-ataque do Moreirense, e Alex a fugir à marcação e a rematar rasteiro. Passou perto do poste esquerdo.

Apito Inicial

18:58. As bancadas completamente pintadas de vermelho.

18.56. As 3 equipas sobem ao relvado. Quase tudo a postos para o início!

18.55. Casa bem composta, em Moreira de Cónegos.

18:30. Ambas as equipas iniciam agora os exercícios de aquecimento.

ONZE INICIAL DO BENFICA: Artur; Maxi, Luisão, Jardel e Eliseu; Salvio, André Almeida, Pizzi e Ola John; Lima e Jonas.

ONZE INICIAL DO MOREIRENSE: Marafona; Pedro Coronas, Anilton, Danielson e Elízio; André Simões, Battaglia e Diogo Cunha; João Pedro, Alex e Arsénio.

18:24. Já são conhecidos os dois onzes que irão atuar em Moreira de Cónegos

17:45. No Moreirense, são de saudar os regressos de André Moreira e Lucas Souza. Já sem o médio de construção Vítor Gomes o médio defensivo Felipe Melo, e com Rámon Cardozo, André Marques e Marcelo Olivera lesionados, o Moreirense terá uma tarefa complicada diante de um Benfica pressionado para ganhar e manter a liderança da Liga.

17:40. Gaitán continua entregue ao departamento médico, assim como o guarda-redes Júlio César; Rúben Amorim, ainda sem ritmo de jogo, não entrou na convocatória de Jorge Jesus. O médio Samaris, castigado, também estará ausente. Adivinha-se um meio-campo com Pizzi e André Almeida, com Talisca a voltar a ficar no banco.

17:30. Onzes prováveis do Moreirense x Benfica:

17:15. «O Benfica está pressionado para ganhar em todos os jogos, não é só com o Moreirense. Por isso é que há jogadores que não podem jogar no Benfica, pois não estão preparados para lidar com essa pressão», afirmou Jorge Jesus, que deixou elogios ao oponente: «Vamos encontrar uma equipa bem trabalhada do ponto de vista tático e que quer tirar pontos ao Benfica», declarou, na antevisão.

16:55. «A carga emocional está do lado do Benfica, que tem de ganhar de qualquer maneira», afirmou o técnico Miguel Leal, jogando a pressão para cima do oponente. Enquanto o Benfica luta pela conquista do campeonato, o Moreirense almeja objectivos bem diferentes, como constatou o treinador na antevisão da partida: «elevar a qualidade dos jogadores e honrar o clube», aspirando a um «campeonato tranquilo».

16:25. Moreirense e Benfica defrontaram-se 9 vezes no contexto da Liga portuguesa - nesse curto registo histórico, nunca o Moreirense foi capaz de bater o Benfica, tendo apenas conseguido dois empates de 1-1 (nas temporadas 2002/2003 e 2003/2004), ambos os empates tiveram lugar no reduto benfiquista. Nas últimas cinco partidas, o Benfica não deu hipóteses, vencendo todas elas - desde 2004 que o Moreirense não rouba pontos às águias.

15:50. Benfica e Moreirense encontraram-se também para a Taça da Liga e para a Taça de Portugal nesta temporada 2014/2015. No jogo da Taça, o Benfica recebeu e bateu o Moreirense por 4-1 com golos de Jonas (2) e Salvio (2), em Novembro de 2014. O tento forasteiro foi assinado por Rámon Cardozo; na Taça da Liga, o Benfica arrancou um triunfo forasteiro, com golos de Jonas e Derley (0-2).

15:35. Na primeira volta, o Benfica recebeu o Moreirense e enfrentou muitas dificuldades para ultrapassar a formação adversária: o Moreirense entrou a ganhar na partida, com um golo de João Pedro na estreia do guarda-redes Júlio César. Apenas após a expulsão do central Marcelo Oliveira e depois do golo de Eliseu, foi o Benfica capaz de construir a vitória caseira - Maxi Pereira e Lima marcaram os restantes golos.

15:15. O Benfica regista a melhor competência defensiva da prova, com apenas oito golos sofridos na Liga NOS; Cinco desses oito golos foram sofridos em partidas jogadas fora da Luz. Apenas numa partida o Benfica sofreu mais que um golo um jogo só, em todo o campeonato - foi na Amoreira, contra o Estoril, no 2-3 da sexta jornada. Até à jornada 17, o Moreirense apenas sofrera dois golos em casa.

15:00. O Benfica, que apenas perdera cinco pontos em toda a primeira ronda da Liga NOS, já perdeu, em apenas quatro partidas, os mesmos cinco pontos; a segunda volta começou mal para as águias, que perderam 1-0 na Mata Real; em Alvalade, na terceira jornada da segunda volta, o Benfica voltou a perder pontos, empatando 1-1 contra o Sporting - tendo estado a segundos de registar a sua terceira derrota no campeonato. Valeu o golo de Jardel.

14:45. O Moreirense vem de uma série negativa de quatro jogos sem conhecer o sabor do triunfo: a última vitória do Moreirense foi contra o Arouca, precisamente no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas; na jornada 17, bateu por 1-0 o Arouca. Essa vitória é, aliás, a única vitória obtida pela formação de Miguel Leal neste ano de 2015, no contexto da Liga NOS.

14:30. O Benfica vem de uma vitória calma e tranquila sobre o Vitória de Setúbal: na Luz, à passagem da jornada 21, o Benfica venceu por 3-0, com golos de Lima (efectuou um bis) e Jardel - o central brasileiro marcou o seu segundo golo na Liga. Já o Moreirense vem de um empate forasteiro no reduto do Rio Ave: 1-1 com o médio André Simões a marcar para a equipa de Moreira de Cónegos.

14:15. O Benfica segue líder destacado da tabela classificativa, com 53 pontos, mais do dobro da pontuação que o adversário de hoje possui. O Moreirense segue na décima primeira colocação da Liga, com 25 pontos - um percurso positivo que deixa a formação de Miguel Leal muito perto do objectivo traçado no arranque da época: obter a manutenção na Liga NOS.

14:00. Seja bem-vindo ao jogo Moreirense x Benfica, referente à 22ª jornada da Liga NOS 2014/2015 - a partida será disputada no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, às 19 horas - siga grátis todas as emoções da partida, em Vavel Portugal.