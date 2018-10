Premier League: Burnley empata Chelsea e «Citizens» agradecem

A jornada 26 correu de feição para o Manchester City, de Manuel Pellegrini, já que os «citizens» viram a distância para o primeiro classificado da Premier League diminuir. O líder Chelsea empatou, inesperadamente, frente ao modesto mas bravo Burnley, por 1-1. A igualdade na ríspida e emotiva batalha de Stamford Bridge permitiu ao perseguidor City encurtar, eloquentemente, a desvantagem: 5-0 diante do Newcastle.

O Chelsea até começou por escrever um guião expectável no duelo contra o Burnley, marcando primeiro, por intermédio de Branislav Ivanovic, o defesa goleador, autor do golo europeu no Parque dos Príncipes, frente ao PSG. Aos 69 minutos, Nemanja Matic recebeu ordem de expulsão por reacção intempestiva (fora alvo de entrada duríssima antes) e aos 81 a desilusão apoderou-se do estádio «blue»: Ben Mee empatou o jogo e atrasou a equipa de José Mourinho.

Quem agradeceu o caseiro tropeção foi o Manchester City, que abateu, com cinco golos, os «Magpies»: o recital caseiro de golos começou logo aos 2 minutos, com Aguero a marcar de grande penalidade. Antes do quarto, o extremo Nasri aumentou para 2-0 e o ponta-de-lança Dzeko marcou o terceiro dos «Citizens» à passagem do minuto 21. Na segunda parte, o espanhol David Silva bisou e cimentou a goleada.

Com estes resultados, o City vê a sua desvantagem diminuir: o Chelsea tem 60 pontos enquanto a formação de Manchester soma 55. Na total instabilidade permanece o Manchester United, que voltou a perder (derrota contra os galeses do Swansea por 2-1).