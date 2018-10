Diego Simeone perto de renovar com o Atlético até 2017

«É claro que me sinto muito bem no clube, que gosto muito do Atlético Madrid, que quero continuar a trabalhar neste projecto», declarou o treinador do Atlético de Madrid, falando à imprensa desportiva após a vitória por 3-0 sobre o Almería, para a 24ª jornada da Liga BBVA.

«Espero que, como aconteceu sempre no passado, possamos chegar a acordo e continuar a trabalhar naquilo que é mais importante, que é fazer crescer ainda mais o Atlético», afirmou Diego Simeone, revelando que existem conversações para a renovação contratual que deverá ter como data limite o ano de 2017.