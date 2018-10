Ignacio Camacho pretendido pelo Atlético

O Atlético de Madrid está interessado em Ignacio Camacho, internacional espanhol de 24 anos. O jogador já referiu antes que deve sair no verão e tem vários interessados como o Liverpool, Arsenal, Nápoles ou o Atlético.

Neste momento o clube «Colchonero» e representantes do Málaga tiveram reuniões para a eventual transferência, neste momento o clube madrileno não parece disposto a dispender muito dinheiro no passe do médio defensivo. Camacho já foi jogador do Atlético entre 2008 e 2011 mas nunca foi um titular indiscutível, pelo contrário desde 2011 no Málaga tem contribuido para a boa campanha da equipa e acabou por ser internacional em 2014.

Segundo o jornal espanhol Marca o Nápoles fez uma oferta de 12 milhões e o Atlético não quer dispender tanto dinheiro - recorde-se que o médio esteve nos planos de Julen Lopetegui na pré-época, tendo estado Camacho nas cogitações do FC Porto. O preço elevado afastou definitivamente o interesse portista.