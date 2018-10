Geraint Thomas vence 41ª Volta ao Algarve

Terminou ontem a Volta ao Algarve 2015, com a vitória do sprinter alemão André Greipel na quinta e última etapa da prova portuguesa. A vitória na classificação geral foi arrebatada pelo britânico Geraint Thomas, ciclista de 28 anos da Team Sky, formação que colocou também o australiano Richie Porte na quarta posição da geral individual.

Geraint Thomas venceu a geral com um tempo global de 19:46:13 segundos, menos vinte e sete segundos que o polaco Michal Kwiatkowski, grande atracção da prova portuguesa (actual campeão do mundo); o português Tiago Machado, corredor de 29 anos da equipa russa Team Katusha, conseguiu agarrar o terceiro lugar, a um minuto e onze segundos do líder Thomas.

A camisola verde, dos pontos, também ficou na posse de Geraint Thomas, enquanto a camisola da montanha foi atribuída a Richie Porte, a camisola branca da juventude ficou com o italiano Davide Formolo; na geral por equipas, a Team Katusha foi líder.