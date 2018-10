Ronaldo «Fenómeno» voltará aos relvados em Novembro

Ronaldo Nazário, avançado de calibre mundial que se retirou em 2011 após representar o Corinthians, anunciou que irá regressar aos relvados, para actuar no futebol dos Estados Unidos da América. O «Fenómeno», hoje com 38 anos de idade, irá representar o Fort Lauderdale Strikers, da North American Soccer League, da II divisão.

«Vou jogar, mas vai ser lá para a frente, nos play-offs da Liga. Antes disso ainda terei de cuidar da preparação física, mas estamos a organizar todos os detalhes», declarou aquele que, por duas vezes, foi considerado pela France Football o melhor futebolista do planeta (em 1997 e 2002). Recorde-se que o Ronaldo é nada mais nada menos que um dos donos do clube (juntamente com Paulo Cesso, Rafael Bertani e Ricardo Geromel).

Mas Ronaldo poderá não ser o único reforço experiente e de nacionalidade brasileira: Léo Moura, futebolista de 36 anos do Flamengo, poderá também juntar-se ao clube da Flórida.