Boavista x Porto na Liga NOS (0-2)

Com este triunfo, o Porto mantem o 2º lugar agora com 52 pontos, a 4 do líder Benfica. Em véspera de um clássico frente ao Sporting, o Porto mantem a distância de 5 pontos para os leões, continuando a perseguição ao 1º classificado. A equipa do Boavista que merecia no mínimo um empate nesta partida não soma qualquer ponto e mantem o 13º posto com 21 pontos.

O FC Porto venceu, a fechar a jornada 22 da Liga NÓS, o Boavista por 0-2 com os tentos de Jackson e Brahimi a fazerem a diferença numa partida que até ao minuto 78 estava empatado a 0. No primeiro tempo, o Porto não teve grandes oportunidades de chegar ao golo, com destaque apenas para uma grande oportunidade de Jackson, que na cara de Mika não teve arte nem engenho para inaugurar o marcador. A táctica de Petit não permitiu ao Porto desenvolver jogadas de ataque com critério e o empate ao intervalo era completamente justo. Na 2ª parte o Porto entrou mais pressionante com destaque para Quaresma que esteve mesmo perto de marcar nos instantes iniciais do 2º tempo. Com os minutos a passar, o Porto ganhou nervosismo e a partir do minuto 60 o Boavista começou a acreditar que podia chegar à vantagem e nesta fase, registo para uma oportunidade glamorosa de Brito que permitiu a Fabiano uma defesa incrivel. No futebol existe a velha máxima de quem não marca sofre e o Porto por intermédio do inevitável Jackson inagurou o marcador ao minuto 78, sendo um duro golpe para o bom trabalho que o Boavista vinha a desenvolver até então. Com o Boavista já desmotivado, foi sem surpresa que Brahimi ampliou a vantagem no minuto 86 fechando o marcador em 0-2, que se reflectem em 3 preciosos pontos para a equipa de Lopetegui.

FINAL DO ENCONTRO

90' O árbitro dá 3 minutos de compensação.

89' Este resultado não deixa de ser inglório para o Boavista que tudo fez no mínimo alcançar o empate. No entanto as individualidades do Porto emergiram com a classe e o espírito goleador do costume.

Mais uma assistência de Tello que encontra desta feita Brahimi solto de marcação com o argelino a rematar de forma forte e colocada, sem hipótese para Mika. Com este golo o jogo parece estar decidido.

86' GOLOOOOOOOOOOOOOOO PORTO!

84' Amarelo: Philipe Sampaio.

82' SAI: Anderson Carvalo, ENTRA: Pouga. SAI: Quaresma, ENTRA: Evandro.

81' O Boavista reage e ganha um livre perto da área.

O extremo Tello surge solto na extrema esquerda e com uma assistência primorosa encontra Jackson que com o instinto goleador do costume resolve uma situação que parecia estar muito complicada. Com este tento o colombiano soma já 17 golos na competição.

78' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

76' Livre perigosissimo para o Porto, a 22 metros da baliza, Herrera para bater. Mas o Porto, mas uma vez para não variar, não aproveita para a emenda.

75' Amarelo: Idris

72' Mas que oportunidade! O Boaista dispõe da melhor oportunidade de toda a 2ª parte, com destaque para Brito o mais incomodado nos axedrezados a rematar forte, valendo uma parada extraordinária de Fabiano a evitar o 1º para as panteras.

71' Cartão Amarelo: Herrera.

70' SAI: Reuben Gabriel, ENTRA: Marek Cech.

69' Nota-se um certo nervosismo nos jogadores azuis e brancos que tentam a todo o custo chegar à vitória para evitar que o Benfica se destaque ainda mais na liderança do campeonato.

67' Uchebo encontra Zé Manel livre de marcação valendo Fabiano a tento que saiu da área e despachou o esférico para fora.

66' Destaque para a entre-ajuda do último reduto do Boavista que se tem apresentado a um nível fantástico com uma concentração que não tem permitido aos agora 4 dianteiros do Porto criar lances de golo.

65' Livre para o Boavista que puderá levar perigo às redes de Fabiano. João Dias prepara-se para bater. Jackson consegue afastar na ajuda à defesa.

63' ENTRA: Brahimi, SAI: Quintero.

60' Canto para o Boavista. Os comandos de Petit começam a subir no terreno aproveitando contra-ataques perante um Porto demasiado ofensivo.

57' Os azuis e brancos entraram muito mais pressionantes na 2ª parte com o meio-campo dos dragões a subir no terreno e a encontrar com mais facilidade Quaresma, que tem sido o principal desequilibrador nos primeiros minutos deste 2º tempo.

56' Brito endiabrado retira Ricardo do caminho, mas o útimo reduto portista consegue à última da hora afastar para canto. Canto esse que não teve qualquer perigo para as redes de Fabiano.

54' SAI: Leozinho, ENTRA: Uchebo. SAI: Hernâni, ENTRA: Tello.

52' Mas que obra de Quaresma, o mágico dribla dois adversários e a imposição privilegiada tira as medidas à baliza com o esférico a passar perto do poste direito de Mika.

50' Cabecaemento de Jackson que o defesa boavisteiro afasta para mais um canto falhado por parte dos dragões.

48' Canto para o Porto. Mais uma vez muito mal aproveitado.

46' Porto recomeça a partida pressionante, registo para um lance de Quaresma que o guardião Mika resolve mais uma vez.

45' Remeça o jogo.

Os primeiros 45 minutos foram algo desinteressantes em termos de espectáculo, mas para quem gosta de táctica, relevo para a postura extraordinária dos comandados de Petit, que de um modo geral conseguiram impedir os génios do Porto de praticar o seu futebol positivo e de ataque. O 0-0 ajusta-se perfeitamente ao que as duas equipas fizeram e os destaques individuais vão, do lado do Boavista para Brito e Anderson Carvalho e do lado do Porto para Quintero e Hernâni. O ex-Guimarães tem sido o jogador mais influente, mas a grande e única oportunidade de verdadeiro perigo esteve nos pés de Jackson, que já perto do intervalo desperdiçou escandalosamente a ocasião de inaugurar o marcador.

INTERVALO!

45' O árbitro um minuto de compensação.

44' Cartão amarelo: Quaresma.

43' Mas que perigo! Lance genial de Quintero pela direita com o uruguaiu a retirar alguns oponentes do caminho e a servir Jackson, que na cara de Mika falha escandalosamente.

41' O estreante Hernâni parece ser a unidade em maior destaque no Porto, com registo para mais um cabeceamento que Mika defende mais um vez.

40' Tabelinha interessante, Quintero com Quaresma, mas faltam claramente opções na área com Jackson a ser muito marcado pela sólida defesa do Bessa.

Na conversão, Quintero conseguiu sobrevoar a barreira, mas o esférico passou ligeiramente ao lado.

35' Livre muito perigoso para o Porto depois de Jackson ter demonstrado toda a sua classe que apenas foi parada com recurso à falta.

34' Remate de Anderson Carvalho que Fabiano defende sem dificuldade, fica o resgisto para o 1º remate do Boavista.

34' Remate de Hernâni que embate no defesa boavisteiro.

32' A pouco menos de 15 minutos do final da 1ª parte destaque para a táctica de Petit quem tem tido o mérito de tapar os espaços aos dianteiros portistas com um empate a ser o resultado mais justo até ao momento.

30' Cruzamento do Harry Potter a que Marcano não consegue dar a melhor sequência com um cabeceamento desenquadrado.

30' Mais um livre que mais parece um canto.Prepara-se Quaresma para converter.

26' Livre que poderá levar algum perigo às redes de Mika, prepara-se para bater Quintero. Na sequência o guardião resolve com uma saída a punhos.

25' Falta claramente entendimento entre os três médios do Porto, que nos últimos não têm conseguido exercer a dinâmica necessária para tentar o primeiro golo.

Do canto nada a registar.

22' Contra-ataque de Brito que leva o esférico de forma supersónica acabando por ganhar o primeiro canto para a sua equipa.

Na sequência do canto nada resulta.

21' Lance genial de Quintero que culmina um remate que Mika defende com dificuldade para canto.

17' Finalmente um disparo à baliza por intermédio de Jackson Martínez, que ainda assim viu o guardião do Bessa defender sem grandes problemas.

Na sequência do canto, os responsáveis azuis e brancos ficam a reclamar grande penalidade por alegada falta de João Dias sobre Hernâni.

14' Canto para o Porto, Jackson esteve perto de concretizar.

12' Primeira tentativa de remate de Quaresma que no entanto fica longe do alvo.

11' Destaque no lado das panteras para Brito e Zé Manel, que nos últimos minutos têm conseguido colocar em sentido os laterias azuis e brancos. Falta objectividade ao Porto.

7' O Porto mantem uma troca de bola intensa no seu meio-campo, no entanto o desenho táctico do Boavista tem impedido Quintero, Quaresma e Hernâni de servirem com critério o ponta-de-lança Jackson. Mérito para as panteras que prometem lutar pelo resultado.

5' Hernâni tem a sua primeira finta de dragão ao peito, no entanto falhou no último passe para Quaresma, passa o peirgo.

2' Apesar do domínio territorial do Porto nos primeiros instantes o Boavista apresenta-se com uma postura interessante ao pressionar Rúben Neves logo na primeira fase de construção, recuperando algumas bolas.

1' Porto tenta começar forte com o esférico a sobrar para Quaresma, com o Harry Potter a esboçar o primeiro cruzamento que ainda assim a defesa do Boavista conseguiu travar.

1' Rola no estádio do Bessa.

19:35. Onze do Boavista: Mika, João Dias, Carlos Santos, Philipe Sampaio, Reuben Gabriel, Idris, Afonso Figueiredo, Leozinho, Zé Manuel, Anderson Carvalho, Brito.

19:33. No lado portista assistimos a uma verdadeira revolução no onze com a incursão de Ricardo e Ángel nas laterais, que rendem os titularíssimos Danilo e Alex Sandro. No meio-campo o jovem e irreverente Rúben Neves no lugar de Casemiro e Quintero a médio-ofensivo para substituir o lesionado Oliver Torres. No entanto a principal surpresa nas escolhas de Lopetegui reside na estre de Hernâni a extremo direito que acaba por premiar o esforço do ex-Guimarães, que terá no Estádio do Bessa a sua primeira possibilidade para espalhar toda a sua classe e técnica.

19:32. Onze do FC Porto: Fabiano, Ricardo, Maicon, Marcano, José Ángel, Rúben Neves, Herrera, Quintero, Quaresma, Hernâni, Jackson.

19:31. Já há os onzes oficiais.

19:15. Ion Timofte, antigo jogador dos dois clubes, será um espectador de luxo deste «derby» nortenho. «Penso que o FC Porto tentará atacar mais e o Boavista, muito disciplinado taticamente, a tentar reagir em contra-ataque. O piso sintético será um problema para o FC Porto, ainda mais com a chuva que tem caído na cidade», declarou à Rádio Renascença.

19:00. A grande ausência do Boavista é o internacional Beckeles (castigado). Uchebo deverá ser o líder do ataque do Boavista, enquanto Marek Cech será o organizador de jogo. João Dias deverá substituir Beckeles na defesa.

18:35. O FC Porto apresentar-se-á com algumas baixas consideráveis: os laterais Danilo e Alex Sandro, castigados, estarão ausentes, assim como o lesionado Óliver Torres. Casemiro, médio defensivo titular, junta-se às baixas de Julen Lopetegui. Adrián, também lesionado, é outra das baixas.

18:30. Onzes prováveis do Boavista x Porto:

18:25. «Já na primeira volta tivemos muitas dificuldades e historicamente tem sido complicado. O Boavista é a equipa que mais progrediu na Liga e é agora uma equipa mais completa, que irá jogar com as suas armas, mas nós temos vontade e argumentos para superar o Boavista», analisou Julen Lopetegui, aludindo ao duelo da primeira ronda.

18:15. «O FC Porto não pode perder pontos e por isso a pressão está do lado deles. Quanto a nós, vamos trabalhar para a vitória ou para o empate porque queremos pontos para chegarmos mais depressa ao nosso objetivo. Sabemos que vamos ter um jogo muito sofrido, mas estamos preparados para isso», afirmou o treinador do Boavista, Petit, na antevisão do duelo.

18:05. O FC Porto tem apresentado muitas dificuldades para bater o Boavista no Bessa - a última vitória forasteira do Porto na casa do Boavista, para a Liga, remonta à temporada 2003/2004, com José Mourinho aos comandos da nau portista. O Porto venceu a partida com um golo do médio russo Alenichev. No novo milénio, o FC Porto apenas obteve duas vitórias (para a liga) no reduto do Bessa.

17:50. Nos últimos três jogos realizados entre Boavista e Porto, para a Liga nacional, o Boavista nunca foi capaz de marcar um golo; a última vitória caseira do Boavista sobre o Porto reporta à temporada 2006/2007, quando os axadrezados obtiveram um triunfo de 2-1 com golos de Zé Manuel e Ricardo Silva contra um do médio Lucho González.

17:35. Este será o quinquagésimo segundo jogo Boavista x Porto no contexto da liga portuguesa. O Porto conquistou 26 dessas partidas, tendo-se registado 15 triunfos do Boavista e dez empates. Nas deslocações ao Bessa, o Porto tem demonstrado claras dificuldades para ultrapassar a defensiva boavisteira: desde a temporada 1997/1998 que o Porto apenas marca 1 golo por cada deslocação ao Bessa.

17:25. O último jogo entre as duas equipas, disputado no reduto do Bessa, remonta à temporada 2007/2008: o FC Porto deslocou-se ao Bessa mas de lá não conseguiu sair com os três pontos, já que no final se verificou um empate 0-0. Marek Cech, actualmente no Boavista, alinhou como titular pelos portistas. Helton foi o dono da baliza do Porto, e Quaresma disputou também a partida.

17:10. O FC Porto vai no terceiro jogo consecutivo a vencer, na Liga NOS. Desde o desaire contra o Marítimo, nos Barreiros, o Porto venceu as três jornadas seguintes sem sofrer qualquer golo. Se o FC Porto for capaz de manter a baliza de Fabiano inviolada durante mais 90 minutos, quebrará o recorde de jogos consecutivos sem conceder golos na presente Liga.

16:55. Das seis vitórias do Boavista na Liga NOS 2014/2015, cinco foram obtidas em casa, o que demonstra que os axadrezados são bem mais fortes quando actuam no Bessa. Ainda assim, os boavisteiros foram capazes de dificultar a vida ao FC Porto no Estádio do Dragão, na primeira volta da Liga, forçando os portistas a um inesperado empate 0-0.

16:40. O Boavista vem de um empate 0-0 no reduto da Académica; A última vitória do Boavista, para a Liga portuguesa, ocorreu precisamente no Bessa, contra o quarto classificado SC Braga: um golo do avançado Uchebo resolveu o jogo perto do seu término. Desde então, passaram três jornadas sem vitória axadrezada. Nos últimos dois jogos, o Boavista registou dois empates.

16:25. O FC Porto vem de uma vitória magra sobre o Vitória de Guimarães (na jornada transacta) e de um empate 1-1 nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao campeão suíço Basileia. Diante dos vimaranenses, foi Yacine Brahimi a resolver a partida, com um golo aos 31 minutos. Frente ao Basileia, foi Danilo a marcar o golo azul que empatou a partida em Saint Jakob-Park.

16:10. O FC Porto precisa de ganhar para se manter na corrida pelo título: o Benfica venceu nesta jornada o Moreirense (1-3) e colocou ainda maior pressão sobre o Porto, que está obrigado a vencer para fixar de novo a desvantagem pontual em quatro pontos. O Boavista, que tem excedido as expectativas, segue na décima terceira posição, com 21 pontos.

16:00. Seja bem-vindo ao «derby» Boavista x Porto, partida referente à 22ª jornada da Liga NOS - o jogo será disputado no Estádio do Bessa, às 20 horas desta Segunda-feira - siga o minuto a minuto do jogo Boavista x Porto, , grátis, com Vavel Portugal.