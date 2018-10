Froome bate Contador e vence Volta à Andaluzia

Chris Froome, ciclista da Sky, venceu a 61ª edição da Volta à Andaluzia - Ruta del Sol, depois de ter mantido a distância sobre Alberto Contador na conclusiva etapa de ontem.

À entrada para a 5ª e última etapa da prova, que ligava Córdoba a Málaga, Froome tinha o seu principal adversário, com quem travou duelo durante toda a semana, a escassos dois segundos. Terminaram próximos Froome e Contador, com o espanhol da Tinkoff-Saxo a cruzar a meta em 9º, três posições abaixo do líder Froome, em igualdade de tempos no dia. Na chegada em alto, em Alhaurín de la Torre, no final de um percurso de 170 km, o vencedor da etapa seria Juan José Lobato, da espanhola Movistar.

Destaque-se que Froome não vencia nenhuma prova há quase um ano, desde que em Maio de 2014 reclamara o primeiro lugar no Tour da Romandia, na Suíça.

O melhor português em prova foi Fábio Silvestre (Trek), em 78º. O mais cotado Sérgio Paulinho, nas fileiras da Tinkoff-Saxo de Contador, não foi além do 93º posto.